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14.03.2017 20:30Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского. «ПСЖ» может лишиться сразу трех лидеров. 125-килограммовый экс-вратарь «Саттона» стал продавцом пирогов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.21
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23.02.2017 20:45Мутко предложил продать название стадиона «Крестовский». «Спартак» приобрел двух игроков. Дайджест событий дняУэйн Шоу рассказал, зачем съел пирог во время игры с «Арсеналом». «Реал» намерен совершить три громких приобретения. Панченко покинет ЦСКА ради «Динамо». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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21.02.2017 21:00«Спартак» усилился форвардом «Порту». «Саттон» уволил съевшего пирог голкипера. Дайджест событий дня«Барселона» нацелилась на чемпиона Евро-2016. В «Уфе» будет играть бывший защитник «Вильярреала». Сумасшедший удар Халка решил судьбу матча в азиатской ЛЧ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.4
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21.02.2017 20:30Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба«Саттон» уступил «Арсеналу» в Кубке Англии (0:2), но все равно повеселил фанатов. «Бомбардир» показывает запасного вратаря команды, решившего подкрепиться прямо по ходу игры, а сегодня – лишившегося работы.11
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30.01.2017 14:40Названия этих команд знакомы лишь любителям футбольных менеджеров, да и то не всем. «Линкольн» и «Саттон» выбрались в число лучших 16 клубов страны. «Бомбардир» рассказывает, что это за пришельцы на столь поздней стадии Кубка.3