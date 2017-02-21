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    Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба


    4.1
    Голосов: 10
    21.02.2017 20:30
    «Саттон» уступил «Арсеналу» в Кубке Англии (0:2), но все равно повеселил фанатов. «Бомбардир» показывает запасного вратаря команды, решившего подкрепиться прямо по ходу игры, а сегодня – лишившегося работы.

    «Саттон» не мог обыграть «Арсенал», который выставил на игру полуторный состав. Но на игру против одного из лидеров Премьер-лиги все равно собрался посмотреть полный стадион. Некоторые болельщики вообще следили за матчем из-за арены. Расположение маленького стадиона позволяет. «Арсенал» уверенно выиграл со счетом 2:0. Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт. «Саттон» атаковал и даже однажды довел мяч до перекладины ворот Оспины. Но в концовке встречи, когда исход матча был уже ясен, запасной вратарь «Саттона» решил покушать. Вся непосредственность и жизненность футбола заключена в этом кадре.

    Есть даже видео.

    Кубок Англии – один из самых удивительных турниров современности! Жаль, что столь веселый эпизод в итоге закончился для его героя очень грустно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 27 февраля 2017, 11:46

      Стоять в воротах-это не в столовой сидеть!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 23 февраля 2017, 12:24

      борова уволили из-за ставки..в одной англ. букмейкурской конторке была ставка 8-1, что этот хряк на скамейке начнет жрать мясной пирог...как только FA начало расследование, клуб от него избавился...и правильно сделали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 22 февраля 2017, 06:10

      хома хома хомячок

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 февраля 2017, 20:00

      это не вратарь а настоящий дикий секач

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 февраля 2017, 11:45

      Это кто то из футболистов, от зависти, снял и выложил в инет )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Roma Sagalakov 21 февраля 2017, 09:37

      хотелось бы посмотреть на то, как его оббегал Уолкот)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 21 февраля 2017, 09:06

      Жена положила термозок , не пропадать же добру

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 февраля 2017, 08:20

      Работа работой, а обед — по расписанию!

      1
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 21 февраля 2017, 06:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свинья

      -12
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 февраля 2017, 01:21

      Режим питания нарушать нельзя)))
      Ну и тем более чувак знал что замен у его команды уже нет и можно насладится игрой и едой!))

      5
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Ajax_Amsterdam 21 февраля 2017, 03:20

      Это он от переживания, (шутка), хотя судя по его комплекции, ох и много ему надо...

      4
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