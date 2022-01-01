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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Окжетпес
Новости
€ 4 млн
Окжетпес - новости команды
Кокшетау
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Окжетпес
Сайт:
http://www.okzhetpes.kz/
Тренер:
Андрей Ферапонтов
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Двух экс-игроков сборной Казахстана заподозрили в участии в договорном матче
15:20
Трансляция
«Иртыш» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
Вчера, 11:40
«Иртыш Павлодар» – «Окжетпес»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
12 сентября
«Окжетпес» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Окжетпес» – «Ордабасы»: кто победит в матче 25-го тура Премьер-лиги 2026
4 сентября
Трансляция
«Атырау» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Атырау» – «Окжетпес»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Астана» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Астана» – «Окжетпес»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Окжетпес» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Окжетпес» – «Алтай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
«Актобе» – «Окжетпес»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026
24 июля
Трансляция
«Окжетпес» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026
18 июля
«Окжетпес» – «Жетысу»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
17 июля
«Тобол» – «Окжетпес»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
11 июля
«Окжетпес» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.92
20 июня
Трансляция
«Жетысу» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«Жетысу» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.80
12 июня
Трансляция
«Окжетпес» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Окжетпес» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 2.45
27 мая
Трансляция
«Алтай» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
«Алтай» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.9
21 мая
Трансляция
«Окжетпес» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Трансляция
«Окжетпес» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Окжетпес» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.08
8 мая
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«Окжетпес» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Окжетпес» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.83
24 апреля
Трансляция
«Ордабасы» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
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