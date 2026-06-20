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«Окжетпес» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.92

20 июня 2026 10:35
Окжетпес - Тобол
21 июн. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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1.92
Победа «Окжетпеса»
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21 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Окжетпес» и «Тобол».

«Окжетпес»

Кокшетауский клуб занимает третье место в турнирной таблице (24 очка после 13 туров). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в семи последних матчах и забивает в четырeх последних. Атака «Окжетпеса» стабильна – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона выглядит надeжно – всего 0.80 пропущенных в среднем за тот же период (четыре гола). В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Жетысу» (2:2). Лучший бомбардир Нургайни Бурибаев забил три мяча. Хозяева являются фаворитами благодаря позиции в таблице и стабильной форме.

«Тобол»

Костанайский клуб располагается на 13-м месте (12 очков). Команда демонстрирует нестабильную игру: в атаке 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов), в обороне – 1.40 пропущенных в среднем (семь голов). В прошлом туре была одержана победа над «Кызыл-Жаром» (2:0). Лучший бомбардир Жаслан Жумашев забил семь мячей. Гости уступают хозяевам в классе и стабильности.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • 3-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Нургайни Бурибаев (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • 7 матчей без поражений
  • Забивают в 4 последних матчах

«Тобол»

  • 13-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Жаслан Жумашев (7)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Тобол»

«Окжетпес» подходит к матчу в отличной форме и имеет преимущество домашнего поля. «Тобол» же нестабилен и уступает хозяевам в классе. Хозяева должны побеждать. Учитывая надeжную оборону «Окжетпеса» и слабую атаку гостей, ставка на победу хозяев с сухим счeтом выглядит обоснованной. Гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 1.92
  • Тотал голов меньше 2.5

1.92
Победа «Окжетпеса»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Тобол Окжетпес
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