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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Окжетпес
Состав
€ 4 млн
Окжетпес - состав команды
Кокшетау
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Окжетпес
Сайт:
http://www.okzhetpes.kz/
Тренер:
Андрей Ферапонтов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Лобанцев Мирослав
Вра
31
€ 0.25 млн
12
Довгаль Александр
Вра
26
€ 0.1 млн
1
Голубничий Михаил
Вра
31
€ 0.075 млн
63
Кузьмичев Иван
Защ
25
€ 0.3 млн
5
Ассунпсао Лео
Защ
24
€ 0.2 млн
3
Лотоцкий Борис
Защ
23
€ 0.1 млн
4
Зябко Виктор
Защ
29
€ 0.075 млн
16
Шамши Бексултан
Защ
25
€ 0.075 млн
14
Муканов Саян
Защ
29
€ 0.075 млн
28
Гунченко Виктор
Защ
32
€ 0.05 млн
21
Абилгазы Султан
Защ
29
-
2
Жаксылыков Жалгас
Защ
25
-
42
Сейлханов Адлет
Защ
20
-
3
Даиров Нурлан
Защ
31
-
9
Бородин Дмитрий
Пол
27
€ 0.3 млн
47
Васильев Владислав
Пол
29
€ 0.25 млн
10
Нургалиев Еркебулан
Пол
33
€ 0.125 млн
8
Бурибаев Нургайни
Пол
24
€ 0.125 млн
6
Мухаметханов Жансултан
Пол
20
€ 0.075 млн
20
Енсебаев Мохаммед
Пол
20
€ 0.075 млн
91
Абдуманнонов Бектемир
Нап
24
€ 0.5 млн
19
Омиртаев Оралхан
Нап
28
€ 0.35 млн
90
Садовский Всеволод
Нап
29
€ 0.25 млн
77
Совпель Василий
Нап
27
€ 0.25 млн
17
Умаров Шахбоз
Нап
27
€ 0.2 млн
7
Воменко Владимир
Нап
31
€ 0.1 млн
11
Жангылышбай Токтар
Нап
33
€ 0.1 млн
67
Атыханов Равиль
Нап
26
-
9
Флюк Шынгыс
Нап
24
-
19
Прокопенко Владислав
Нап
26
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 6, нападающих: 10
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