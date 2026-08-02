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  • «Окжетпес» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Окжетпес» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 13:50
Окжетпес
02.08.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Алтай
45+2' В. Васильев 59' О. Омиртаев 76' В. Воменко 85' О. Омиртаев
80' Д. Митрофанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Лео Ассунпсао
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
6
Жансултан Мухаметханов
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Алтай
25
Данил Кучер
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
23
Досжан Кенжегулов
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
88
Сергей Иванов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
21
Никола Ямбор
ОП
11
Ибрагим Дадаев
ЦП
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
45
Darko Dodev
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Окжетпес
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Алтай
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
7
Гаврил Кан
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
3-2-1-2-1
22
Лобанцев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
14
Муканов
77
Совпель
6
Мухаметханов
9
Бородин
47
Васильев
17
Умаров
11
Жангылышбай
3-3-1-2
25
Кучер
4
Мицевич
88
Иванов
3
Одеойибо
15
Шмидт
21
Ямбор
9
Горшунов
11
Дадаев
45
99
Стоисавлевич
5
Ассунпсао
20
Енсебаев
20
Енсебаев
5
Ассунпсао
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
23
Кенжегулов
7
Кан
7
Кан
23
Кенжегулов
11
Дадаев
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Дадаев
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
Остались в запасе
Окжетпес
Алтай
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Окжетпес - Алтай
2
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Алтая», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес»«Алтай»

«Окжетпес» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Алтай Окжетпес
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