02.08.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
3-2-1-2-1
22
Лобанцев
5
Ассунпсао
3
Лотоцкий
14
Муканов
77
Совпель
6
Мухаметханов
9
Бородин
47
Васильев
17
Умаров
11
Жангылышбай
3-3-1-2
25
Кучер
4
Мицевич
88
Иванов
3
Одеойибо
15
Шмидт
21
Ямбор
9
Горшунов
11
Дадаев
45
99
Стоисавлевич
5
Ассунпсао
20
Енсебаев
20
Енсебаев
5
Ассунпсао
11
Жангылышбай
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Жангылышбай
23
Кенжегулов
7
Кан
7
Кан
23
Кенжегулов
11
Дадаев
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Дадаев
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
Остались в запасе
Окжетпес
Алтай
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
7
Владимир Воменко
ЛФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Окжетпес - Алтай
2
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Алтая», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Алтай»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»