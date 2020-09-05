- 5 сентября 2020
- 14:14 Фото Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов» 1
- 12 июля 2019
- 00:36 «Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна 21
- 10 ноября 2018
- 21:32 Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе» 4
- 31 августа 2018
- 10:19 Тилл официально стал игроком «Уфы» 4
- 29 августа 2018
- 10:04 Сегодня Тилл станет игроком «Уфы» 6
- 28 августа 2018
- 19:58 RTL: «Уфа» подписала полузащитника «Прогреса» Тилла 11
- 13:38 «Уфа» подпишет контракт с полузащитником люксембургского «Прогресса» 14
- 17 августа 2018
- 20:24 Кротов: «Все знают «Рейнджерс», но задача «Уфы» – выйти в групповой раунд Лиги Европы» 11
- 09:52 Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени» 6
- 16 августа 2018
- 22:25 Гендиректор «Уфы» – о выходе в раунд плей-офф ЛЕ: «Мы зарабатываем очки для России» 6
- 19:51 Лига Европы. «Уфа» вырвала ничью у «Прогреса» и вышла в следующий раунд 53
- 15 августа 2018
- 08:55 Колыванов: «Уфе» надо стараться как можно быстрее забить «Прогресу», чтобы иметь право на ошибку» 5
- 10 августа 2018
- 10:40 Игбун: «Уфа» способна пробиться в групповой этап турнира» 6
- 9 августа 2018
- 18:49 Лига Европы. «Уфа» на своем поле победила «Прогрес» 30
- 15:52 Живоглядов, Обляков и Игбун – в стартовом составе «Уфы» на матч с «Прогрессом» 3
- 10:20 Фото «Уфа» сыграет с «Прогрессом» в красной форме 2
- 07:16 Томаров: «Рассчитываем только на положительный исход матча с «Прогрессом» 3
- 8 августа 2018
- 14:30 Матч «Уфы» в квалификации Лиги Европы перенесен 8
- 08:44 Газизов: «Нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – новая ступень, мы стремились к этому» 5