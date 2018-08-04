УЕФА назначил матч «Уфы» в Лиге Европы на следующий день после игры с «Краснодаром»

УЕФА поставил ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между «Уфой» и «Прогрессом» на 14 августа. Днем ранее у уфимского клуба запланирована игра 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

«В настоящее время РПЛ и ФК «Уфа» проводят консультации с УЕФА по разрешению сложившейся ситуации. О дате и времени вышеназванных матчей будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении РПЛ.​

«Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА