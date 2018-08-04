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    УЕФА назначил матч «Уфы» в Лиге Европы на следующий день после игры с «Краснодаром»

    УЕФА поставил ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между «Уфой» и «Прогрессом» на 14 августа. Днем ранее у уфимского клуба запланирована игра 3-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «В настоящее время РПЛ и ФК «Уфа» проводят консультации с УЕФА по разрешению сложившейся ситуации. О дате и времени вышеназванных матчей будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении РПЛ.​

    «Уфа» позволила России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

    Источник: РПЛ

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    04.08.2018 00:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 августа 2018, 21:33

      Это пиз...ц какой-то, это что специально делается!? Если Прогрес не может провести дома игру 16, а еще как выясняется и меняться домашними матчами не хочет, то пусть проводят на нейтральном поле матч 16 числа! Почему должен страдать именно наш клуб!!!???

      3
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 4 августа 2018, 16:14

      Сто процентов специально так сделали.

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 14:24

      Все это в компетенции УЕФА и РПЛ. Ошибку надо исправлять.

      7
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:17

      Да Прогресс и так должны проходить,хотя УЕФА морит конечно...

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 августа 2018, 13:16

      такое ощущение что УЕФА рукава засучил и начинает на пакостить всякими методами чтобы уменьшить кол. наших клубов в турнирах

      6
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 4 августа 2018, 11:02

      Дурдом

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 августа 2018, 10:57

      Ну раз УЕФА так делает,пускай Краснодарцы,помогут переносом тура.так будет,взаимовыручнее.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 августа 2018, 10:04

      Что внутренний матч нельзя перенести, это вроде в компетенции РФС. Как уже эта гнилая голова надоела, просто вредители какие-то, абсолютно импотентны в профессиональном плане.

      7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 августа 2018, 09:41

      Нужно матч ЛЕ переносить, никак по другому. Как вариант, домашними играми поменяться.

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 августа 2018, 09:31

      как всегда, ничего не меняется....

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