Матч «Уфы» в квалификации Лиги Европы перенесен

Официальный сайт «Уфы» сообщил о переносе ответной встречи с люксембургским «Прогрессом».

Дата встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы изменена с 14 августа на 16.

Первая часть противостояния состоится завтра. Матч на стадионе «Нефтяник» начнется в 18:00 по московскому времени.

В новом сезоне чемпионата России команда Сергея Томарова сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0) и обыграла «Анжи» (3:0). После двух туров уфимцы занимают третье место в турнирной таблице.