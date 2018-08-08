Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч «Уфы» в квалификации Лиги Европы перенесен

    Официальный сайт «Уфы» сообщил о переносе ответной встречи с люксембургским «Прогрессом».

    Дата встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы изменена с 14 августа на 16.

    Первая часть противостояния состоится завтра. Матч на стадионе «Нефтяник» начнется в 18:00 по московскому времени.

    В новом сезоне чемпионата России команда Сергея Томарова сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0) и обыграла «Анжи» (3:0). После двух туров уфимцы занимают третье место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2018 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:38

      ну вот это правильно, по человечески.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 18:24

      Ну хорошо что пошли навстречу Уфе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 августа 2018, 16:38

      Интересно, а как тогда Дюделанж будет играть свой домашний матч 16 числа на том же стадионе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 8 августа 2018, 15:42

      Сегодняшние новости не нуждаются в комментариях!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 8 августа 2018, 14:57

      Почемуууу???? Ну где объяснение хоть на пару предложений??? В чём суть новости, если она не раскрыта?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Denis SPb 8 августа 2018, 15:18

      Краснодар не захотел свой матч против УФЫ переносить 13, а 14 матч будет ЛЕ, вот и перенесли матч ЛЕ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Denis SPb 8 августа 2018, 15:20

      Вы просто не следили за последними новостями. Матч ЛЕ поставили так, что с матчем РПЛ разница была в 1 день для Уфы. Причина в том, что в Люксембурге один стадион, и там очередь на его использование. Поэтому Уфа озаботилась изменением календаря. Видимо, договорится с УЕФА проще, чем с РПЛ, что в общем-то и неудивительно)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Cules2013 11 августа 2018, 22:32

      Спасибо за пояснение!!! Действительно, не уследил. Но вопросы был к авторам статьи - почему не написали более полную информацию)
      Действительно, странно... Почему с РПЛ не договориться.... Впрочем, согласен, не удивительно...
      Успехов ребятам!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11