Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Прогреса» (2:2). Российский клуб по сумме двух встреч прошел следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Марибор» – «Рейнджерс».

«Чувства непередаваемые, это большое достижение для нас, потому что мы прошли два раунда турнира и вышли в раунд плей-офф. Хочу сказать спасибо болельщикам «Уфы» и жителям республики.

Я рад за наш клуб, ведь мы зарабатываем очки для России. Это очень ценно для нас, поскольку мы молодой клуб. Но движемся поступательно, и такими играми мы прибавляем себе болельщиков, причем не только в нашей республике», – сказал Газизов.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.