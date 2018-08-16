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    Гендиректор «Уфы» – о выходе в раунд плей-офф ЛЕ: «Мы зарабатываем очки для России»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Прогреса» (2:2). Российский клуб по сумме двух встреч прошел следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Марибор»«Рейнджерс».

    «Чувства непередаваемые, это большое достижение для нас, потому что мы прошли два раунда турнира и вышли в раунд плей-офф. Хочу сказать спасибо болельщикам «Уфы» и жителям республики.

    Я рад за наш клуб, ведь мы зарабатываем очки для России. Это очень ценно для нас, поскольку мы молодой клуб. Но движемся поступательно, и такими играми мы прибавляем себе болельщиков, причем не только в нашей республике», – сказал Газизов.

    Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 23 августа, ответный – 30 августа.

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2018 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:34

      да пока где-то может опыта не хватает и сил играть в таком графике но Уфа молодцы стараются и через не могу все равно проходят дальше. следующий раунд решающий и хотелось чтобы все таки попали в группу уфимцы но будет сложно раз с командами уровня Пргреса так непросто приходиться.

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 08:38

      Хотя соперник не относится к грандам европейского футбола ,МОЛОДЦЫ.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 августа 2018, 00:44

      Еле-еле отскакивая от Люксембурга болельщиков не прибавишь.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 августа 2018, 23:44

      Молодцы. Только объясни мне, почему ваш игрок бежит вперед, а смотрит кому отдать мяч назад?

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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > prezent2017 17 августа 2018, 00:30

      У неопытного главного тренера Томарова спрашивай.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 августа 2018, 23:10

      правильно.

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