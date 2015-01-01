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Люксембург. Национальный дивизион. 2024/2025
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Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. 2015/2016
23.05 | 17:00
Прогрес
2 : 4
Дюделанж
17.05 | 19:30
Женесс
2 : 1
Прогрес
08.05 | 21:00
Прогрес
2 : 3
Дифферданж
03.05 | 17:00
Женесс Канах
1 : 0
Прогрес
26.04 | 19:30
Прогрес
1 : 0
Роданж
18.04 | 19:00
Расинг
2 : 2
Прогрес
12.04 | 19:30
Прогрес
1 : 1
Мамер
04.04 | 19:00
Атерт Биссен
2 : 0
Прогрес
22.03 | 18:00
Прогрес
2 : 2
Кэрьенг
15.03 | 18:00
Хостерт
1 : 5
Прогрес
08.03 | 18:00
УНА Штрассен
2 : 0
Прогрес
01.03 | 20:30
Прогрес
4 : 1
Унион Тетус Петанж
22.02 | 18:00
Виктория Роспорт
2 : 1
Прогрес
15.02 | 18:00
Прогрес
1 : 1
Свифт
08.02 | 18:00
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
Прогрес
06.12 | 19:00
Прогрес
0 : 2
Женесс
03.12 | 22:00
Прогрес
1 : 2
Женесс Канах
30.11 | 18:00
Дифферданж
1 : 1
Прогрес
31.10 | 22:00
Роданж
0 : 0
Прогрес
25.10 | 19:00
Прогрес
1 : 3
Расинг
19.10 | 17:00
Мамер
1 : 2
Прогрес
05.10 | 17:00
Прогрес
1 : 1
Атерт Биссен
01.10 | 21:00
Прогрес
2 : 1
Хостерт
28.09 | 17:00
Кэрьенг
3 : 4
Прогрес
13.09 | 20:00
Прогрес
0 : 1
УНА Штрассен
31.08 | 17:00
Унион Тетус Петанж
1 : 2
Прогрес
24.08 | 17:00
Прогрес
0 : 1
Виктория Роспорт
17.08 | 19:30
Свифт
1 : 4
Прогрес
09.08 | 19:00
Прогрес
1 : 0
Мондорф-ле-Бен
02.08 | 19:00
Дюделанж
4 : 3
Прогрес
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