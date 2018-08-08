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    Газизов: «Нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – новая ступень, мы стремились к этому»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не хочет жаловаться на непростой график команды в связи с участием в еврокубках.

    «Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.

    Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам – мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны», – заявил Газизов.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

    Ответная игра пройдет 14 августа, хотя 13 августа, «Уфа» должна сыграть в рамках российской Премьер-лиги с «Краснодаром». Сейчас обсуждается возможность этой встречи.

    Источник: Известия

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    08.08.2018 08:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:33

      правильно, назвался груздем как говориться то и полезай в кузов) еврокубки это как мечта для таких скромных команд как Уфа а тут она начала сбываться поэтому нужно только стараться и радоваться. удачи уфимцам, надеюсь в группу все же попадете!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 09:57

      Прогресс все же проходим.

      2
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      Рейтинг: +36

      Floppy 8 августа 2018, 09:53

      надеюсь, до группы Уфа доберется

      2
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 8 августа 2018, 09:39

      даёшь группу, Уфа!!!

      3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 8 августа 2018, 09:32

      Вот и молодцы!!! Успееехов!!!!!

      3
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