Газизов: «Нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – новая ступень, мы стремились к этому»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не хочет жаловаться на непростой график команды в связи с участием в еврокубках.

«Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.

Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам – мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны», – заявил Газизов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

Ответная игра пройдет 14 августа, хотя 13 августа, «Уфа» должна сыграть в рамках российской Премьер-лиги с «Краснодаром». Сейчас обсуждается возможность этой встречи.