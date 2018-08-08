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  • Газизов: «Нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – новая ступень, мы стремились к этому»

Газизов: «Нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – новая ступень, мы стремились к этому»

8 августа 2018, 08:44
5

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не хочет жаловаться на непростой график команды в связи с участием в еврокубках.

«Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки – это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.

Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам – мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны», – заявил Газизов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

Ответная игра пройдет 14 августа, хотя 13 августа, «Уфа» должна сыграть в рамках российской Премьер-лиги с «Краснодаром». Сейчас обсуждается возможность этой встречи.

Источник: Известия
Лига Европы Россия. Премьер-лига Уфа Прогрес Краснодар Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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Denis SPb
1533709946
Вот и молодцы!!! Успееехов!!!!!
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Александр Став
1533710384
даёшь группу, Уфа!!!
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Floppy
1533711183
надеюсь, до группы Уфа доберется
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zigbert
1533711475
Прогресс все же проходим.
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OfaZavr
1533713596
правильно, назвался груздем как говориться то и полезай в кузов) еврокубки это как мечта для таких скромных команд как Уфа а тут она начала сбываться поэтому нужно только стараться и радоваться. удачи уфимцам, надеюсь в группу все же попадете!
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