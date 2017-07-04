Лига Европы. «Рейнджерс» вылетел в первом квалификационном раунде, уступив клубу из Люксембурга

Тьфу.. Когда-то лет 7 назад это был крепкий европейский середняк (Рейнджерс).. А сейчас клуб только начал дышать воздухом шотландской элиты ( после подвальных лиг шотландии).. и конечно состав координально изменился! Они даже борьбу Селтику смогут навязать только через пару лет, не то что нормально в еврокубках выступать, и тем более сейчас. Так что их провало удивляться не стоит!
В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от люксембургского «Прогресса» – 0:2.
Таким образом, 54-кратный чемпион Шотландии по сумме двух встреч не сумел пройти в следующий этап и завершил борьбу за трофей.
Лига Европы. Первый квалификационный раунд, ответный матч
Прогресс (Люксембург) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Франсуаза, 66; 2:0 – Тилль, 75.
Первый матч – 0:1