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    Лига Европы. «Рейнджерс» вылетел в первом квалификационном раунде, уступив клубу из Люксембурга

    В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от люксембургского «Прогресса» – 0:2.

    Таким образом, 54-кратный чемпион Шотландии по сумме двух встреч не сумел пройти в следующий этап и завершил борьбу за трофей.

    Лига Европы. Первый квалификационный раунд, ответный матч

    Прогресс (Люксембург) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Франсуаза, 66; 2:0 – Тилль, 75.

    Первый матч – 0:1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 23:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 14 июля 2017, 14:31

      Тьфу.. Когда-то лет 7 назад это был крепкий европейский середняк (Рейнджерс).. А сейчас клуб только начал дышать воздухом шотландской элиты ( после подвальных лиг шотландии).. и конечно состав координально изменился! Они даже борьбу Селтику смогут навязать только через пару лет, не то что нормально в еврокубках выступать, и тем более сейчас. Так что их провало удивляться не стоит!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 июля 2017, 12:15

      В первых отборочных раундах тоже всё очень серьёзно: вчера в Швеции над Галатасараем надругались.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > vitvik 14 июля 2017, 13:05

      Спартак проигрывает три раза подряд клубу с коэфициентом 10 на его победу-чё ты минусуешь - ты чё реально не понимаешь что они специально сливают лигу европы чтобы не играть там???3 раза подряд слабому клубу - совпадение????в первом же раунде????

      -2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 6 июля 2017, 15:49

      Неожиданно,конечно. Кто знает, может они и следующего соперника (кипрский АЕЛ) пройдут.

      1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:58

      Тю...

      1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 5 июля 2017, 08:22

      У Прогресса явная прогресс

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июля 2017, 00:46

      Убили рейнжеров после вылета во вторую лигу. Перестали быть чемпионами

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 июля 2017, 00:14

      Прогрэсс - новая звезда футбола...

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 5 июля 2017, 00:02

      Всякое бывает и не только у наших клубов.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 июля 2017, 00:01

      Я хз как так проф футболисты, которые тренируются,их работа футбол,проигрывают слесарям с поварами

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 4 июля 2017, 23:57

      Мдаа... Бывает, оказывается, ситуация хуже кипрского АЕКа... Еще 9 лет назад этот клуб играл в финале ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > Drapik 5 июля 2017, 00:02

      Причём тут кипрский АЕК???Спартак три раза подряд играю в Лиге Европы проигрывал таким как Кипрский АЕК!!!Думаешь случайно?Или может просто руководство клуба не хочет платить игрокам за лишние матчи в неприбыльном турнире?

      -2
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