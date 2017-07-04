Лига Европы. «Рейнджерс» вылетел в первом квалификационном раунде, уступив клубу из Люксембурга

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от люксембургского «Прогресса» – 0:2.

Таким образом, 54-кратный чемпион Шотландии по сумме двух встреч не сумел пройти в следующий этап и завершил борьбу за трофей.

Лига Европы. Первый квалификационный раунд, ответный матч

Прогресс (Люксембург) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Франсуаза, 66; 2:0 – Тилль, 75.

Первый матч – 0:1

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы