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Далянь Про - новости команды
Далянь
Сайт:
http://www.aerbinfc.com/
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Видео
«Эвертон» подписал контракт с экс-форвардом ЦСКА Рондоном
2021.09.01 01:24
Экс-форвард ЦСКА Рондон может перейти в «Эвертон»
2021.08.28 14:57
1
Eurostavka: Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар»
2021.05.17 20:49
16
Football Italia: Гамшик расторг контракт с «Далянь Ифан» и вернется в «Слован»
2021.03.04 08:54
1
«БИЗНЕС Online»: «Рубин» отказался от трансфера Гамшика из-за высокой зарплаты
2021.02.19 12:32
1
Журналист Егоров: Рондон за полгода в ЦСКА заработает 1,25 миллиона
2021.02.16 09:52
6
Гамшик может перейти в «Локомотив»
2021.02.15 20:45
9
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Фото
Рондон: «Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня»
2021.02.15 15:09
14
Фото
ЦСКА арендовал Рондона у «Далянь Ифань»
2021.02.15 14:07
6
Журналист Суарес: ЦСКА арендует Рондона до конца сезона
2021.02.13 09:24
2
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Рондон – о переходе в ЦСКА: «Скорее да, чем нет»
2021.02.09 09:34
20
Глава совета директоров ЦСКА подписался на инстаграм Бохинена и Рондона
2021.02.08 13:24
3
«Чемпионат»: ЦСКА согласовал переход Рондона
2021.02.07 17:13
14
«Чемпионат»: экс-форвард «Зенита» Рондон стал трансферной целью ЦСКА
2021.02.04 09:36
13
«Атлетико» хочет продлить аренду Карраско
2020.05.11 08:33
1
«Уфа» сыграет на третьем сборе с ЦСКА, «Далянь Ифань» и «Рапперсвилем»
2020.02.15 10:35
1
Феррейра-Карраско вернулся в «Атлетико»
2020.01.31 15:15
Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»
2020.01.31 07:15
1
Карраско может зимой оказаться в «Наполи»
2019.12.28 13:00
1
Товарищеский матч. Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику Рондона
2019.11.19 15:52
Фото
Рондон перешел в китайский «Далянь Ифань»
2019.07.19 11:37
4
Видео
Бенитес возглавил «Далянь Ифань». Его зарплата – более 12 миллионов
2019.07.02 12:13
1
Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско
2019.07.01 19:54
Гамшик может вернуться в Италию. На хавбека претендует «Рома»
2019.06.22 13:32
«Далянь Ифань» отстранил Феррейру-Карраско от тренировок по дисциплинарным причинам
2019.06.22 11:23
The Sun: «Арсенал» отказался от трансфера Феррейры-Карраско
2019.06.17 09:34
1
Bild: «Бавария» поспорит с «Арсеналом» за Феррейру-Карраско
2019.06.13 06:55
«Далянь Ифань» запросил у «Арсенала» 25 миллионов за Феррейру-Карраско
2019.06.11 20:42
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