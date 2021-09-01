- 1 сентября 2021
- 01:24 Видео «Эвертон» подписал контракт с экс-форвардом ЦСКА Рондоном
- 28 августа 2021
- 14:57 Экс-форвард ЦСКА Рондон может перейти в «Эвертон» 1
- 17 мая 2021
- 20:49 Eurostavka: Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар» 16
- 4 марта 2021
- 08:54 Football Italia: Гамшик расторг контракт с «Далянь Ифан» и вернется в «Слован» 1
- 19 февраля 2021
- 12:32 «БИЗНЕС Online»: «Рубин» отказался от трансфера Гамшика из-за высокой зарплаты 1
- 16 февраля 2021
- 09:52 Журналист Егоров: Рондон за полгода в ЦСКА заработает 1,25 миллиона 6
- 15 февраля 2021
- 20:45 Гамшик может перейти в «Локомотив» 11
- 17:04 Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА» 2
- 15:09 Фото Рондон: «Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня» 14
- 14:07 Фото ЦСКА арендовал Рондона у «Далянь Ифань» 6
- 13 февраля 2021
- 09:24 Журналист Суарес: ЦСКА арендует Рондона до конца сезона 2
- 12 февраля 2021
- 13:23 Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
- 9 февраля 2021
- 09:34 Рондон – о переходе в ЦСКА: «Скорее да, чем нет» 21
- 8 февраля 2021
- 13:24 Глава совета директоров ЦСКА подписался на инстаграм Бохинена и Рондона 3
- 7 февраля 2021
- 17:13 «Чемпионат»: ЦСКА согласовал переход Рондона 16
- 4 февраля 2021
- 09:36 «Чемпионат»: экс-форвард «Зенита» Рондон стал трансферной целью ЦСКА 13
- 11 мая 2020
- 08:33 «Атлетико» хочет продлить аренду Карраско 1
- 15 февраля 2020
- 10:35 «Уфа» сыграет на третьем сборе с ЦСКА, «Далянь Ифань» и «Рапперсвилем» 1
- 31 января 2020
- 15:15 Феррейра-Карраско вернулся в «Атлетико»
- 07:15 Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико» 1
- 28 декабря 2019
- 13:00 Карраско может зимой оказаться в «Наполи» 1
- 19 ноября 2019
- 15:52 Товарищеский матч. Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику Рондона
- 19 июля 2019
- 11:37 Фото Рондон перешел в китайский «Далянь Ифань» 4
- 2 июля 2019
- 12:13 Видео Бенитес возглавил «Далянь Ифань». Его зарплата – более 12 миллионов 1
- 1 июля 2019
- 19:54 Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско
- 22 июня 2019
- 13:32 Гамшик может вернуться в Италию. На хавбека претендует «Рома»
- 11:23 «Далянь Ифань» отстранил Феррейру-Карраско от тренировок по дисциплинарным причинам
- 17 июня 2019
- 09:34 The Sun: «Арсенал» отказался от трансфера Феррейры-Карраско 1
- 13 июня 2019
- 06:55 Bild: «Бавария» поспорит с «Арсеналом» за Феррейру-Карраско
- 11 июня 2019
- 20:42 «Далянь Ифань» запросил у «Арсенала» 25 миллионов за Феррейру-Карраско 1