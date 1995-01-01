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    Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»

    Форвард «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско близок к возвращению в «Атлетико».

    Бельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, вопрос с переходом уже решен.

    • С 1 января 2020 года в чемпионате Китая был добавлен лимит зарплат для легионеров.
    • Он составляет не более 3 миллионов евро в год.

    Источник: Твиттер журналиста Sky Sport Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 600 тысяч человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      Fin035 34 минуты назад

      Набил карманы и домой!) Красавчик!

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