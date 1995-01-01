Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»

Набил карманы и домой!) Красавчик!
Форвард «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско близок к возвращению в «Атлетико».
Бельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая.
По информации журналиста Фабрицио Романо, вопрос с переходом уже решен.
- С 1 января 2020 года в чемпионате Китая был добавлен лимит зарплат для легионеров.
- Он составляет не более 3 миллионов евро в год.
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 600 тысяч человек.