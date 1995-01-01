Журналист Романо: Феррейра-Карраско вернется в «Атлетико»

Форвард «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско близок к возвращению в «Атлетико».

Бельгиец выступал за клуб из Мадрида в период с 2015 по 2018-й год, пока не переехал в чемпионат Китая.

По информации журналиста Фабрицио Романо, вопрос с переходом уже решен.