Гамшик может вернуться в Италию. На хавбека претендует «Рома»

«Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Далянь Ифань» Марека Гамшика.

Римляне готовы включить в сделку по словаку хавбека Хавьера Пасторе.

Также столичный клуб предложил «Фиорентине» 20 миллионов евро плюс бонусы за Жордана Верету. Флорентийцы хотят выручить с продажи француза 25-30 миллионов.