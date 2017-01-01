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    Гамшик может вернуться в Италию. На хавбека претендует «Рома»

    «Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Далянь Ифань» Марека Гамшика.

    Римляне готовы включить в сделку по словаку хавбека Хавьера Пасторе.

    Также столичный клуб предложил «Фиорентине» 20 миллионов евро плюс бонусы за Жордана Верету. Флорентийцы хотят выручить с продажи француза 25-30 миллионов.

    • Гамшик перешел в «Далянь Ифань» из «Наполи» в январе этого года за 20 миллионов евро.
    • В составе китайской команды 31-летний футболист провел 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal

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