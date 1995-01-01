The Sun: «Арсенал» отказался от трансфера Феррейры-Карраско

«Арсенал» не будет покупать этим летом вингера «Далянь Ифань» Янника Феррейру-Карраско, сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб отказался от трансфера бельгийца в связи с ограниченностью бюджета.

Китайцы потребовали за 25-летнего футболиста 30 миллионов фунтов.