The Sun: «Арсенал» отказался от трансфера Феррейры-Карраско

«Арсенал» не будет покупать этим летом вингера «Далянь Ифань» Янника Феррейру-Карраско, сообщает The Sun.
По информации источника, лондонский клуб отказался от трансфера бельгийца в связи с ограниченностью бюджета.
Китайцы потребовали за 25-летнего футболиста 30 миллионов фунтов.
- Феррейра-Карраско перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
- В составе китайской команды он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 36 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
- Интерес к игроку также проявляет «Бавария».