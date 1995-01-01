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    The Sun: «Арсенал» отказался от трансфера Феррейры-Карраско

    «Арсенал» не будет покупать этим летом вингера «Далянь Ифань» Янника Феррейру-Карраско, сообщает The Sun.

    По информации источника, лондонский клуб отказался от трансфера бельгийца в связи с ограниченностью бюджета.

    Китайцы потребовали за 25-летнего футболиста 30 миллионов фунтов.

    • Феррейра-Карраско перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
    • В составе китайской команды он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
    • Интерес к игроку также проявляет «Бавария».

    Источник: The Sun

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