Bild: «Бавария» поспорит с «Арсеналом» за Феррейру-Карраско

Вингер «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в Германии.

По информации Sport Bild, предметный интерес к бельгийцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб видит в нем альтернативу Лерою Сане из «Манчестер Сити».

«Бавария» готова заплатить за футболиста требуемые 30 миллионов евро. Также на него претендует «Арсенал».