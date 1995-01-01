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    Bild: «Бавария» поспорит с «Арсеналом» за Феррейру-Карраско

    Вингер «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в Германии.

    По информации Sport Bild, предметный интерес к бельгийцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб видит в нем альтернативу Лерою Сане из «Манчестер Сити».

    «Бавария» готова заплатить за футболиста требуемые 30 миллионов евро. Также на него претендует «Арсенал».

    • Феррейра-Карраско перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
    • В составе китайской команды он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.

    Источник: Sport Bild

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