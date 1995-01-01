Bild: «Бавария» поспорит с «Арсеналом» за Феррейру-Карраско

Вингер «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в Германии.
По информации Sport Bild, предметный интерес к бельгийцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб видит в нем альтернативу Лерою Сане из «Манчестер Сити».
«Бавария» готова заплатить за футболиста требуемые 30 миллионов евро. Также на него претендует «Арсенал».
- Феррейра-Карраско перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
- В составе китайской команды он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 36 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.