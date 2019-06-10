Феррейра-Карраско ведет переговоры с «Арсеналом»

Кто же его теперь отпустит из Китая? И кто захочет Китаю платить за выкуп контракта? Китайцы "за дорого" покупают, но и продают "за дорого", чтобы игрок не ушёл.
Во время летнего трансферного окна бельгийский вингер Янник Феррейра-Карраско может вернуться в Европу.
25-летний футболист в интервью испанской газете Sport подтвердил наличие переговоров с «Арсеналом».
«Переговоры идут хорошо. Знаю, что являюсь важным игроком для команды, но надеюсь, что мне позволят уйти. С личной и семейной точки зрения я хотел бы вернуться в Европу. АПЛ более сложна в физическом плане, но и там есть свободные зоны, в которые я могу врываться», – сказал игрок.
- Феррейра-Карраско перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
- В составе китайской команды он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 36 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.