«Далянь Ифань» отстранил Феррейру-Карраско от тренировок по дисциплинарным причинам

Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско с опозданием прибыл в клуб из расположения сборной Бельгии.
В связи с этим, как сообщает Daily Mail, футболист подвергся дисциплинарным санкциям.
Феррейру-Карраско отстранили от тренировок, а также обязали принести извинения команде в течение трех дней.
- Бельгиец перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
- Этим летом Феррейра-Карраско рассчитывает вернуться в Европу.
- На него претендовали «Бавария» и «Арсенал» , но лондонцы уже отказались от трансфера в связи с ограниченностью бюджета.