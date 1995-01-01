«Далянь Ифань» отстранил Феррейру-Карраско от тренировок по дисциплинарным причинам

Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско с опозданием прибыл в клуб из расположения сборной Бельгии.

В связи с этим, как сообщает Daily Mail, футболист подвергся дисциплинарным санкциям.

Феррейру-Карраско отстранили от тренировок, а также обязали принести извинения команде в течение трех дней.