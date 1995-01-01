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    «Далянь Ифань» отстранил Феррейру-Карраско от тренировок по дисциплинарным причинам

    Полузащитник «Далянь Ифань» Янник Феррейра-Карраско с опозданием прибыл в клуб из расположения сборной Бельгии.

    В связи с этим, как сообщает Daily Mail, футболист подвергся дисциплинарным санкциям.

    Феррейру-Карраско отстранили от тренировок, а также обязали принести извинения команде в течение трех дней.

    • Бельгиец перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
    • Этим летом Феррейра-Карраско рассчитывает вернуться в Европу.
    • На него претендовали «Бавария» и «Арсенал» , но лондонцы уже отказались от трансфера в связи с ограниченностью бюджета.

    Источник: Daily Mail

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