«Чемпионат»: ЦСКА согласовал переход Рондона

Слишком старый. ЦСКА таких не покупает. Армейцы предпочитают брать молодёжь, чтобы она у них на скамейке запасных сгнивала, а потом отправлять их в аренду в любой клуб, который предложит хоть какие-то деньги. Просто прекрасная трансферная стратегия!
Нападающий «Далянь Ифань» Хосе Саломон Рондон продолжит карьеру в ЦСКА.
Как пишет «Чемпионат», московский клуб согласовал условия перехода 31-летнего форварда.
В ближайшее время венесуэльский футболист пройдет медосмотр. В случае успешного прохождения с ним будем подписан контракт.