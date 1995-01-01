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    «Чемпионат»: ЦСКА согласовал переход Рондона

    Нападающий «Далянь Ифань» Хосе Саломон Рондон продолжит карьеру в ЦСКА.

    Как пишет «Чемпионат», московский клуб согласовал условия перехода 31-летнего форварда.

    В ближайшее время венесуэльский футболист пройдет медосмотр. В случае успешного прохождения с ним будем подписан контракт.

    • Рондон выступал в РПЛ за «Рубин» и «Зенит».
    • В этом сезон он забил девять голов в 16 матчах чемпионата Китая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9232

      BRO_football 5 минут назад

      Слишком старый. ЦСКА таких не покупает. Армейцы предпочитают брать молодёжь, чтобы она у них на скамейке запасных сгнивала, а потом отправлять их в аренду в любой клуб, который предложит хоть какие-то деньги. Просто прекрасная трансферная стратегия!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1000

      кто там 51 минуту назад

      игрок хороший, но возраст не вписывается в стратегию, и за сколько согласовали?

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      Рейтинг: +20358

      Боцман59rus > кто там 28 минут назад

      За дозу Спутника)))))

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      Рейтинг: +1000

      кто там > Боцман59rus 25 минут назад

      Крайне сомнительный довод на переход)

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