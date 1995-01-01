«Чемпионат»: ЦСКА согласовал переход Рондона

Нападающий «Далянь Ифань» Хосе Саломон Рондон продолжит карьеру в ЦСКА.

Как пишет «Чемпионат», московский клуб согласовал условия перехода 31-летнего форварда.

В ближайшее время венесуэльский футболист пройдет медосмотр. В случае успешного прохождения с ним будем подписан контракт.