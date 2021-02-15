Рондон: «Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня»

Он забыл сказать что с детства мечтал играть за ЦСКА
Нападающий ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды до конца сезона.
«Новый этап, прежняя воля к победе!
Носить футболку ЦСКА – честь для меня!» – написал Рондон в твиттере.
- Ранее Рондон выступал в РПЛ за «Рубин» и «Зенит».
- В прошлом сезоне он забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая.
Новый этап, прежняя воля к победе!Носить футболку @pfc_cska – честь для меня! pic.twitter.com/zTjifwRFCL— Salomón Rondón (@salorondon23) February 15, 2021