Рондон: «Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня»

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Новый этап, прежняя воля к победе!

Носить футболку ЦСКА – честь для меня!» – написал Рондон в твиттере.

Ранее Рондон выступал в РПЛ за «Рубин» и «Зенит».

В прошлом сезоне он забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая.