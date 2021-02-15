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    Рондон: «Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня»

    Нападающий ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды до конца сезона.

    «Новый этап, прежняя воля к победе!

    Носить футболку ЦСКА – честь для меня!» – написал Рондон в твиттере.

    • Ранее Рондон выступал в РПЛ за «Рубин» и «Зенит».
    • В прошлом сезоне он забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Китая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Рондона

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1148

      омск55 44 минуты назад

      Он забыл сказать что с детства мечтал играть за ЦСКА

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      Ответить
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      Рейтинг: +6210

      Puddle 52 минуты назад

      Раскатает, визгарей! Громче всех будет визжать Борат, который гей! Ыгыгы

      1
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      Рейтинг: +726

      Хейтер Аларм > Puddle 24 минуты назад

      Так вроде оба Бората геи, нет?

      0
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      Рейтинг: +6210

      Puddle > Хейтер Аларм 20 минут назад

      Не знаю, про второго. Я имею ввиду петушка, у которого, что не комент, то про яйца или что-то подобное. И на аватарке у него голый мужик. Травма у него психическая, его два отца воспитывали. Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +726

      Хейтер Аларм > Puddle 18 минут назад

      Ну не все ж пуделей на аву ставят, как мы с тобой, гыгы

      0
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      Рейтинг: +6210

      Puddle > Хейтер Аларм 15 минут назад

      ты бы в собаках хотя бы разбирался- у тебя на аватарке не пудель! Гы-гы-гы

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      Рейтинг: +726

      Хейтер Аларм > Puddle 15 минут назад

      Ахахах, гыгы

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      Рейтинг: +5224

      Lester84 1 час назад

      Может хоть Чалова научит забивать

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      Рейтинг: +357

      De_Frenki 1 час назад

      покажи класс чувак...ты нам нужен

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