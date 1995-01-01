Рондон перешел в китайский «Далянь Ифань»

Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон перешел в состав китайского «Далянь Ифань».

«Я принимаю новый вызов, а это большая мотивация. Я еду в страну с богатой культурой, растущей лигой и, где много качественных игроков. Тем более, мой клуб имеет амбициозные цели», – заявил Рондон через личный твиттер.

Прошлый сезон венесуэлец провел в аренде в «Ньюкасле», забив 12 голов и сделав семь результативных передач в 33-х матчах.

В 2015 году Рондон перешел в «Вест Бромвич» из «Зенита» за 17 миллионов евро.