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    Рондон перешел в китайский «Далянь Ифань»

    Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон перешел в состав китайского «Далянь Ифань».

    «Я принимаю новый вызов, а это большая мотивация. Я еду в страну с богатой культурой, растущей лигой и, где много качественных игроков. Тем более, мой клуб имеет амбициозные цели», – заявил Рондон через личный твиттер.

    • Прошлый сезон венесуэлец провел в аренде в «Ньюкасле», забив 12 голов и сделав семь результативных передач в 33-х матчах.
    • В 2015 году Рондон перешел в «Вест Бромвич» из «Зенита» за 17 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Саломона Рондома

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