Карраско может зимой оказаться в «Наполи»

«Наполи» проявляет предметный интерес к вингеру «Далянь Ифань» Яннику Феррейре-Карраско.

По информации Calciomercato, неаполитанцы хотят подписать 26-летнего бельгийца уже этой зимой.

Китайский клуб готов к переговорам, если «Наполи» согласится включить в сделку Хосе Кальехона.