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    Карраско может зимой оказаться в «Наполи»

    «Наполи» проявляет предметный интерес к вингеру «Далянь Ифань» Яннику Феррейре-Карраско.

    По информации Calciomercato, неаполитанцы хотят подписать 26-летнего бельгийца уже этой зимой.

    Китайский клуб готов к переговорам, если «Наполи» согласится включить в сделку Хосе Кальехона.

    • Карраско выступает за «Далянь Ифань» с февраля 2018 года.
    • В его активе 24 гола и 17 ассистов в 52 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +834

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Конечно надо возвращать его в Европу, но и Кальехона нельзя отдавать.

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