Карраско может зимой оказаться в «Наполи»

Конечно надо возвращать его в Европу, но и Кальехона нельзя отдавать.
«Наполи» проявляет предметный интерес к вингеру «Далянь Ифань» Яннику Феррейре-Карраско.
По информации Calciomercato, неаполитанцы хотят подписать 26-летнего бельгийца уже этой зимой.
Китайский клуб готов к переговорам, если «Наполи» согласится включить в сделку Хосе Кальехона.
- Карраско выступает за «Далянь Ифань» с февраля 2018 года.
- В его активе 24 гола и 17 ассистов в 52 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.