Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Южная Корея
|3
|3
|0
|0
|4:0
|+4
|9
|2.
|Китай
|3
|2
|0
|1
|5:3
|+2
|6
|3.
|Киргизия
|3
|1
|0
|2
|4:4
|0
|3
|4.
|Филиппины
|3
|0
|0
|3
|1:7
|-6
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Южная Корея
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|2.
|Киргизия
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|3.
|Китай
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|4.
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|2.
|Китай
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|3.
|Киргизия
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|4.
|Филиппины
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0