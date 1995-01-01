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    Сборная Филиппинов по футболу - Таблица

    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Южная Корея 3 3 0 0 4:0 +4 9
    2. Китай 3 2 0 1 5:3 +2 6
    3. Киргизия 3 1 0 2 4:4 0 3
    4. Филиппины 3 0 0 3 1:7 -6 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Южная Корея 2 2 0 0 3:0 +3 6
    2. Киргизия 2 1 0 1 3:2 +1 3
    3. Китай 1 1 0 0 2:1 +1 3
    4. Филиппины 1 0 0 1 0:3 -3 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Южная Корея 1 1 0 0 1:0 +1 3
    2. Китай 2 1 0 1 3:2 +1 3
    3. Киргизия 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4. Филиппины 2 0 0 2 1:4 -3 0
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