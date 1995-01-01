Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Филиппинов по футболу

    Турниры:
    Кубок Азии 2019, группа C
    Групповой этап, 3 тур
    		16 января, среда 16:30 Киргизия 3:1 Филиппины
    Групповой этап, 2 тур
    		11 января, пятница 16:30 Филиппины 0:3 Китай
    Групповой этап, 1 тур
    		7 января, понедельник 16:30 Южная Корея 1:0 Филиппины
    • Читайте нас: 
    11