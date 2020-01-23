- 23 января 2020
- 23:25 Семин – после поражения от «Осиека»: «Есть основания встряхнуть команду» 1
- 20:00 Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл «Осиеку», «Арсенал» победил «Сепси» 2
- 11 января 2020
- 12:40 «Локомотив» на первом сборе сыграет со «Стяуа», «Осиеком» и «Чонбуком» 1
- 24 мая 2019
- 18:50 Transfermarkt: ЦСКА интересуется нападающим «Осиека» Маричем 8
- 2 марта 2019
- 13:53 Хорватский «Осиек» расторг контракт с игроком, который пьяным въехал в заправочную станцию и скрылся 2
- 3 августа 2018
- 08:31 Перед матчем ЛЕ «Рейнджерс» с «Осиеком» два фаната получили ножевые ранения 2
- 3 июля 2018
- 20:57 Товарищеский матч. «Локомотив» не справился с «Осиеком»
- 3 февраля 2018
- 00:04 Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра 9
- 2 февраля 2018
- 21:44 Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Осиек» 1
- 29 января 2018
- 21:01 «Локомотив» объявил соперников по второму тренировочному сбору 5
- 10 августа 2017
- 01:26 «Аякс» отказался покупать хорватского защитника, медосмотр выявил проблемы с сердцем 2
- 10 февраля 2017
- 20:49 Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек» 41
- 8 января 2017
- 12:19 «Краснодар» проведет восемь товарищеских матчей на двух сборах 1