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Хорватия. Футбольная лига
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Осиек
Новости
€ 6 млн
Осиек - новости команды
Осиек
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Опус Арена
Сайт:
http://www.nk-osijek.hr/
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Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб
2023.09.04 23:32
5
Даку переходит из «Осиека» в «Рубин»: в Косово раскрыли детали сделки
2023.07.03 20:15
«Рубин» заинтересован в 25-летнем форварде из Косово
2023.07.01 09:37
Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл «Осиеку», «Арсенал» победил «Сепси»
2020.01.23 20:00
2
«Локомотив» на первом сборе сыграет со «Стяуа», «Осиеком» и «Чонбуком»
2020.01.11 12:40
1
Transfermarkt: ЦСКА интересуется нападающим «Осиека» Маричем
2019.05.24 18:50
6
Хорватский «Осиек» расторг контракт с игроком, который пьяным въехал в заправочную станцию и скрылся
2019.03.02 13:53
2
Перед матчем ЛЕ «Рейнджерс» с «Осиеком» два фаната получили ножевые ранения
2018.08.03 08:31
2
Товарищеский матч. «Локомотив» не справился с «Осиеком»
2018.07.03 20:57
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Осиек»
2018.02.02 21:44
1
«Локомотив» объявил соперников по второму тренировочному сбору
2018.01.29 21:01
5
«Аякс» отказался покупать хорватского защитника, медосмотр выявил проблемы с сердцем
2017.08.10 01:26
2
Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек»
2017.02.10 20:49
54
«Краснодар» проведет восемь товарищеских матчей на двух сборах
2017.01.08 12:19
1
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
1
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
3
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
4
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
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