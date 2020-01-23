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Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл «Осиеку», «Арсенал» победил «Сепси»

23 января 2020, 20:00
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Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.

«Локомотив» уступил хорватскому «Осиеку» со счетом 0:2 в Марбелье (Испания).

Тульский «Арсенал» минимально выиграл у румынского «Сепси» в Белеке (Турция).

Товарищеские матчи

Арсенал (Россия) – Сепси (Румыния) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тудорие (с пенальти), 51.

«Арсенал» (1-й тайм): Левашов, Сокол, Костадинов, Довбня, Хагуш, К. Кангва, Минаве, Банда, Лесовой, Э. Кангва, Аджоев.

«Арсенал» (2-й тайм): Левашов, Комбаров, Денисов, Григалава, Беляев, Альварес, Ковалев, Берхамов, Чаушич, Пантелеев, Тудорие.

Локомотив (Россия) – Осиек (Хорватия) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Грезда, 17; 0:2 – Марич, 35.

«Локомотив» (1-й тайм): Коченков, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Жемалетдинов.

«Локомотив» (2-й тайм): Медведев, Живоглядов, Магкеев, Мурило, Идову, Куликов, Дорофеев, Коломейцев, Рыбчинский, Тугарев, Эдер.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Осиек Арсенал
Комментарии (2)
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Great Tartaria
1579824415
Локомотив красавцы, основным составом всосали ( оба гола 1-й тайм) серенькому клубу.... вот он лакмус РПЛ
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paracetamol
1579847354
Довбня при Левашове в раме в нападение ходил?
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