«Рубин» заинтересован в 25-летнем форварде из Косово

«Рубин» хочет усилить атаку после возвращения в РПЛ.

Трансферная цель казанского клуба – нападающий сборной Косово Мирлинд Даку.

25-летний футболист провел последние полтора сезона в словенской «Муре», а права на него принадлежат хорватскому «Осиеку».

«Рубин» может заплатить за него 1,5 миллиона евро. В подписании этого форварда лично заинтересован тренер казанцев Рашид Рахимов.