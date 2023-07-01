«Рубин» заинтересован в 25-летнем форварде из Косово

«Рубин» хочет усилить атаку после возвращения в РПЛ.
Трансферная цель казанского клуба – нападающий сборной Косово Мирлинд Даку.
25-летний футболист провел последние полтора сезона в словенской «Муре», а права на него принадлежат хорватскому «Осиеку».
«Рубин» может заплатить за него 1,5 миллиона евро. В подписании этого форварда лично заинтересован тренер казанцев Рашид Рахимов.
- В составе «Муры» Даку забил 27 голов в 53 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»