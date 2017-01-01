Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
10
Команда
2
3
4
5
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
10
1
9
12
4
3
1
0
6
1
5
10
4
3
1
0
9
2
7
10
3
3
0
0
8
2
6
9
3
3
0
0
9
4
5
9
4
2
1
1
10
7
3
7
3
2
0
1
5
5
0
6
2
1
1
0
4
2
2
4
3
1
0
2
5
11
-6
3
4
0
1
3
2
6
-4
1
Команда
1
2
3
6
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
4
2
0
2
9
9
0
6
3
2
0
1
7
3
4
6
5
1
0
4
5
11
-6
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
1
3
-2
2
2
0
1
1
4
6
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
4
0
0
4
3
11
-8
0
4
0
0
4
0
9
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире