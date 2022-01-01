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Хорватия. Футбольная лига
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Осиек
Состав
€ 6 млн
Осиек - состав команды
Осиек
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Опус Арена
Сайт:
http://www.nk-osijek.hr/
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Маленица Марко
Вра
32
€ 0.3 млн
11
Омерович Наил
Защ
23
€ 2 млн
38
Чолина Давид
Защ
26
€ 0.65 млн
22
Юришич Роко
Защ
24
€ 0.65 млн
3
Баришич Борна
Защ
33
€ 0.4 млн
5
Мерсинай Йон
Защ
27
€ 0.4 млн
2
Хайстер Марсель
Защ
34
€ 0.2 млн
42
Гедес Ренан
Защ
28
€ 0.2 млн
22
Jay Kruiver
Защ
-
33
Emin Hasić
Защ
-
77
Senad Mustafic
Защ
-
23
Врбанчич Лука
Пол
21
€ 0.8 млн
10
Шопов Станислав
Пол
24
€ 0.5 млн
98
Šimun Mikolčić
Пол
-
99
Tonio Teklić
Пол
-
24
Filip Živković
Пол
-
57
Samuel Akere
Пол
-
13
Vito Čaić
Пол
-
39
Domagoj Bukvić
Пол
-
67
Bakti Balazs
Пол
-
11
Nail Omerović
Пол
-
79
Леон Армандо
Нап
26
€ 0.3 млн
9
Туре Янник
Нап
25
€ 0.3 млн
16
Oleksandr Petrusenko
Нап
-
7
Vedran Jugović
Нап
-
7
Ivan Dolček
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 5
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