Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Transfermarkt: ЦСКА интересуется нападающим «Осиека» Маричем

    ЦСКА следит за выступлениями нападающего «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt со ссылкой на своих хорватских коллег.

    • В сезоне-2018/19 24-летний футболист провел за «Осиек» 43 матча, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.
    • Ранее хорват выступал за «Широки Бриег», загребское «Динамо», загребскую «Локомотиву» и венгерский «МОЛ Види».
    • Transfermark оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.
    • В активе Марича два матча за сборную Хорватии.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3727

      Агасфер 4 минуты назад

      Недорогие балканцы в ЦСКА-это правдоподобно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      sEleCt 85 10 минут назад

      , загребское «Динамо», загребскую «Локомотиву»))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      GSmall > sEleCt 85 7 минут назад

      А что не так?Локомотива это правильно,ошибки нет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru