Transfermarkt: ЦСКА интересуется нападающим «Осиека» Маричем

ЦСКА следит за выступлениями нападающего «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt со ссылкой на своих хорватских коллег.

В сезоне-2018/19 24-летний футболист провел за «Осиек» 43 матча, забил 20 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее хорват выступал за «Широки Бриег», загребское «Динамо», загребскую «Локомотиву» и венгерский «МОЛ Види».

Transfermark оценивает стоимость форварда в 1,5 миллиона евро.

В активе Марича два матча за сборную Хорватии.