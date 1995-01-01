Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|34 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Ротор-2
|0:4
|Анжи
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|17:00
|Ротор-2
|1:8
|Чайка
|32 тур
|22 мая, воскресенье
|15:00
|Спартак-Нальчик
|2:0
|Ротор-2
|31 тур
|16 мая, понедельник
|16:00
|Ротор-2
|2:2
|Машук-КМВ
|30 тур
|12 мая, четверг
|16:30
|Легион
|3:2
|Ротор-2
|29 тур
|6 мая, пятница
|14:00
|Ротор-2
|1:3
|Биолог-Новокубанск
|28 тур
|29 апреля, пятница
|14:00
|Ессентуки
|0:2
|Ротор-2
|27 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Ротор-2
|0:5
|Черноморец
|26 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:00
|Динамо
|3:0
|Ротор-2
|25 тур
|11 апреля, понедельник
|14:00
|Ротор-2
|0:7
|СКА
|24 тур
|4 апреля, понедельник
|14:00
|Туапсе
|4:1
|Ротор-2
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|15:30
|Ротор-2
|0:1
|Динамо Мх
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|16:00
|Форте
|1:0
|Ротор-2
|20 тур
|8 марта, вторник
|15:00
|Ротор-2
|0:0
|Кубань Холдинг
|19 тур
|20 ноября, суббота
|15:00
|Алания-2
|2:2
|Ротор-2
|18 тур
|13 ноября, суббота
|14:00
|Ротор-2
|0:0
|Дружба
|17 тур
|6 ноября, суббота
|15:00
|Чайка
|3:1
|Ротор-2
|16 тур
|31 октября, воскресенье
|14:00
|Ротор-2
|0:3
|Спартак-Нальчик
|15 тур
|23 октября, суббота
|16:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Ротор-2
|14 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Ротор-2
|1:0
|Легион
|13 тур
|10 октября, воскресенье
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Ротор-2
|12 тур
|5 октября, вторник
|16:00
|Ротор-2
|6:0
|Ессентуки
|11 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|4:0
|Ротор-2
|4 тур
|22 сентября, среда
|16:00
|Кубань Холдинг
|4:0
|Ротор-2
|10 тур
|17 сентября, пятница
|16:00
|Ротор-2
|2:1
|Динамо
|9 тур
|12 сентября, воскресенье
|16:30
|СКА
|1:0
|Ротор-2
|8 тур
|8 сентября, среда
|16:00
|Ротор-2
|0:1
|Туапсе
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо Мх
|2:0
|Ротор-2
|5 тур
|21 августа, суббота
|18:00
|Ротор-2
|1:2
|Форте
|3 тур
|7 августа, суббота
|19:00
|Ротор-2
|1:1
|Алания-2
|2 тур
|1 августа, воскресенье
|18:30
|Дружба
|0:2
|Ротор-2
|1 тур
|24 июля, суббота
|17:00
|Анжи
|3:0
|Ротор-2