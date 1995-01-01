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    Ротор-2 - результаты

    Город Волгоград
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт rotor-vlg.com/
    Стадион Зенит
    Тренер Алексей Жданов
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
    34 тур
    		5 июня, воскресенье 17:00 Ротор-2 0:4 Анжи
    33 тур
    		29 мая, воскресенье 17:00 Ротор-2 1:8 Чайка
    32 тур
    		22 мая, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 2:0 Ротор-2
    31 тур
    		16 мая, понедельник 16:00 Ротор-2 2:2 Машук-КМВ
    30 тур
    		12 мая, четверг 16:30 Легион 3:2 Ротор-2
    29 тур
    		6 мая, пятница 14:00 Ротор-2 1:3 Биолог-Новокубанск
    28 тур
    		29 апреля, пятница 14:00 Ессентуки 0:2 Ротор-2
    27 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Ротор-2 0:5 Черноморец
    26 тур
    		17 апреля, воскресенье 15:00 Динамо 3:0 Ротор-2
    25 тур
    		11 апреля, понедельник 14:00 Ротор-2 0:7 СКА
    24 тур
    		4 апреля, понедельник 14:00 Туапсе 4:1 Ротор-2
    22 тур
    		20 марта, воскресенье 15:30 Ротор-2 0:1 Динамо Мх
    21 тур
    		13 марта, воскресенье 16:00 Форте 1:0 Ротор-2
    20 тур
    		8 марта, вторник 15:00 Ротор-2 0:0 Кубань Холдинг
    19 тур
    		20 ноября, суббота 15:00 Алания-2 2:2 Ротор-2
    18 тур
    		13 ноября, суббота 14:00 Ротор-2 0:0 Дружба
    17 тур
    		6 ноября, суббота 15:00 Чайка 3:1 Ротор-2
    16 тур
    		31 октября, воскресенье 14:00 Ротор-2 0:3 Спартак-Нальчик
    15 тур
    		23 октября, суббота 16:00 Машук-КМВ 1:1 Ротор-2
    14 тур
    		17 октября, воскресенье 16:00 Ротор-2 1:0 Легион
    13 тур
    		10 октября, воскресенье 14:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор-2
    12 тур
    		5 октября, вторник 16:00 Ротор-2 6:0 Ессентуки
    11 тур
    		26 сентября, воскресенье 19:00 Черноморец 4:0 Ротор-2
    4 тур
    		22 сентября, среда 16:00 Кубань Холдинг 4:0 Ротор-2
    10 тур
    		17 сентября, пятница 16:00 Ротор-2 2:1 Динамо
    9 тур
    		12 сентября, воскресенье 16:30 СКА 1:0 Ротор-2
    8 тур
    		8 сентября, среда 16:00 Ротор-2 0:1 Туапсе
    6 тур
    		29 августа, воскресенье 17:00 Динамо Мх 2:0 Ротор-2
    5 тур
    		21 августа, суббота 18:00 Ротор-2 1:2 Форте
    3 тур
    		7 августа, суббота 19:00 Ротор-2 1:1 Алания-2
    2 тур
    		1 августа, воскресенье 18:30 Дружба 0:2 Ротор-2
    1 тур
    		24 июля, суббота 17:00 Анжи 3:0 Ротор-2
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