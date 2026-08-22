Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Трабзонспором» и «Истанбулом» пройдет 23 августа 2026 года в Трабзоне. Хозяева стартовали с ничьей против «Касымпаши» (1:1) и располагаются на 13-м месте с одним очком. Гости, напротив, уверенно начали сезон, разгромив «Коджаелиспор» (2:0), и с тремя очками находятся на третьей строчке. При этом «Трабзонспор» имеет впечатляющую серию в очных встречах – он не проигрывает «Истанбулу» в восьми последних матчах и забивает в одиннадцати из них. Сможет ли «Истанбул» прервать эту неудачную серию и продолжить победный старт, или хозяева продолжат своe доминирование над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Трабзонспор» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Истанбулу» в восьми последних встречах, а в одиннадцати последних очных матчах неизменно забивает. Домашняя форма хозяев также стабильна: они не уступают в пяти из семи последних матчей на своeм поле в Суперлиге. Однако атака «Трабзонспора» действует не слишком эффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных матчах с «Истанбулом» команда традиционно находит моменты. Оборона также небезупречна – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и команда пропускает в трeх последних встречах. В стартовом туре «Трабзонспор» сыграл вничью с «Касымпашей» (1:1), а в Лиге Европы уступил «Ференцварошу» (0:1). Несмотря на некоторые проблемы, домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Истанбул» подходит к игре с отличным стартом в чемпионате и стабильной атакой. Команда забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В стартовом туре «Истанбул» уверенно обыграл «Коджаелиспор» (2:0), а в Лиге Конференций прошeл «Интер Турку». Однако очная статистика против «Трабзонспора» удручает – восемь матчей без побед, и в трeх последних встречах с этим соперником они забивали, но этого было недостаточно для успеха. Оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. Гости находятся в хорошей форме и способны прервать неудачную серию, но психологическое давление и домашняя сила соперника могут помешать.

Итоговый вывод: «Трабзонспор» имеет явное преимущество в очных встречах и играет на своeм поле, тогда как «Истанбул» находится в отличной форме и имеет лучшую атаку. Обе команды имеют сильные стороны, но длительная беспроигрышная серия хозяев против этого соперника и домашняя поддержка склоняют чашу весов в их пользу. Наиболее вероятный исход – победа «Трабзонспора» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 43 очных матчах «Трабзонспор» одержал 20 побед, «Истанбул» – 10, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом «Трабзонспор» не проигрывает в восьми последних очных встречах и забивает в одиннадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Истанбула» – три победы подряд в чемпионате, но против «Трабзонспора» эта серия часто прерывается. Хозяева дома стабильны и редко уступают, что делает их фаворитами, несмотря на хороший старт гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Трабзонспора» в основное время. Длительная беспроигрышная серия в очных встречах, домашняя поддержка и стабильность хозяев делают их фаворитами, несмотря на хороший старт гостей. «Истанбул» способен забить, но его история против этого соперника говорит о том, что увезти очки из Трабзона будет крайне сложно. Рекомендуемая ставка – победа «Трабзонспора» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Трабзонспором» и «Истанбулом» состоится 23 августа 2026 года в Трабзоне и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.