Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Трабзонспор» – «Истанбул»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

22 августа 2026 9:17
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
23 авг. 2026, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Трабзонспором» и «Истанбулом» пройдет 23 августа 2026 года в Трабзоне. Хозяева стартовали с ничьей против «Касымпаши» (1:1) и располагаются на 13-м месте с одним очком. Гости, напротив, уверенно начали сезон, разгромив «Коджаелиспор» (2:0), и с тремя очками находятся на третьей строчке. При этом «Трабзонспор» имеет впечатляющую серию в очных встречах – он не проигрывает «Истанбулу» в восьми последних матчах и забивает в одиннадцати из них. Сможет ли «Истанбул» прервать эту неудачную серию и продолжить победный старт, или хозяева продолжат своe доминирование над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Трабзонспор» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает «Истанбулу» в восьми последних встречах, а в одиннадцати последних очных матчах неизменно забивает. Домашняя форма хозяев также стабильна: они не уступают в пяти из семи последних матчей на своeм поле в Суперлиге. Однако атака «Трабзонспора» действует не слишком эффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных матчах с «Истанбулом» команда традиционно находит моменты. Оборона также небезупречна – в среднем 1,00 пропущенного мяча за пять матчей, и команда пропускает в трeх последних встречах. В стартовом туре «Трабзонспор» сыграл вничью с «Касымпашей» (1:1), а в Лиге Европы уступил «Ференцварошу» (0:1). Несмотря на некоторые проблемы, домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Истанбул» подходит к игре с отличным стартом в чемпионате и стабильной атакой. Команда забивает в тринадцати из пятнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В стартовом туре «Истанбул» уверенно обыграл «Коджаелиспор» (2:0), а в Лиге Конференций прошeл «Интер Турку». Однако очная статистика против «Трабзонспора» удручает – восемь матчей без побед, и в трeх последних встречах с этим соперником они забивали, но этого было недостаточно для успеха. Оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. Гости находятся в хорошей форме и способны прервать неудачную серию, но психологическое давление и домашняя сила соперника могут помешать.

Итоговый вывод: «Трабзонспор» имеет явное преимущество в очных встречах и играет на своeм поле, тогда как «Истанбул» находится в отличной форме и имеет лучшую атаку. Обе команды имеют сильные стороны, но длительная беспроигрышная серия хозяев против этого соперника и домашняя поддержка склоняют чашу весов в их пользу. Наиболее вероятный исход – победа «Трабзонспора» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 43 очных матчах «Трабзонспор» одержал 20 побед, «Истанбул» – 10, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом «Трабзонспор» не проигрывает в восьми последних очных встречах и забивает в одиннадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Истанбула» – три победы подряд в чемпионате, но против «Трабзонспора» эта серия часто прерывается. Хозяева дома стабильны и редко уступают, что делает их фаворитами, несмотря на хороший старт гостей.

Личные встречи
Побед - 13 (39%)
Ничьих - 10 (30%)
Побед - 10 (30%)
48
Забитых мячей
41
1.45
В среднем за матч
1.24
6:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 4
24.11.2025
Трабзонспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
28.10.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.08.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Трабзонспор
1 : 1
19.04.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 4
24.11.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 3
15.03.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
1 : 0
19.10.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
18.05.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Трабзонспор
1 : 1
23.12.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
06.06.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
1 : 0
14.01.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
22.05.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
0 : 0
25.12.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
19.02.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
0 : 2
17.10.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 26 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.03.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
28.10.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Трабзонспор
2 : 4
20.01.2019
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
12.08.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Трабзонспор
0 : 1
18.02.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
17.09.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
0 : 0
21.05.2017
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
17.12.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Трабзонспор
1 : 1
10.04.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
07.11.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Трабзонспор
3 : 2
15.02.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.09.2014
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Трабзонспор
4 : 3
13.05.2013
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
16.12.2012
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
07.01.2012
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Трабзонспор
0 : 1
17.09.2011
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Трабзонспор
3 : 1
15.05.2011
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 3
12.12.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 22 тур
Трабзонспор
0 : 0
20.02.2010
Истанбул Башакшехир
Чемпионат Турции, 5 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 6
13.09.2009
Трабзонспор
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
27
Нваиву Чибуике
ЦЗ
15
Стефан Савич
(К) ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-1-3-3
24
Онана
27
Чибуике
15
Савич
55
Лопеш Кабрал
57
Кабасакал
58
Симсир
17
Малиновский
19
Эскихеллак
30
Онуачу
7
Мучи
10
Салах
4-1-1-2-2
16
Зенгезер
3
Опоку
23
Байрам
42
Саинер
21
Опери
18
Калузиньски
8
Кеман
70
Сков Ольсен
11
Файзуллаев
91
Йылдырым
14
Шомуродов
7
Мучи
39
Озкаджар
39
Озкаджар
7
Мучи
17
Малиновский
8
Бушуари
8
Бушуари
17
Малиновский
30
Онуачу
11
Туфан
11
Туфан
30
Онуачу
58
Симсир
70
70
58
Симсир
42
Саинер
33
Карбовник
33
Карбовник
42
Саинер
91
Йылдырым
4
Эргюн
4
Эргюн
91
Йылдырым
18
Калузиньски
77
Брнич
77
Брнич
18
Калузиньски
11
Файзуллаев
9
Зелке
9
Зелке
11
Файзуллаев
70
Сков Ольсен
17
Бозок
17
Бозок
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
20
Вагнер Пина
ПЗ
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
20
Вагнер Пина
ПЗ
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
Точно не сыграют
Арсений Батагов
ОП
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
Окай Йокушлу
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Трабзонспора» в основное время. Длительная беспроигрышная серия в очных встречах, домашняя поддержка и стабильность хозяев делают их фаворитами, несмотря на хороший старт гостей. «Истанбул» способен забить, но его история против этого соперника говорит о том, что увезти очки из Трабзона будет крайне сложно. Рекомендуемая ставка – победа «Трабзонспора» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Трабзонспором» и «Истанбулом» состоится 23 августа 2026 года в Трабзоне и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Трабзонспор» – «Истанбул»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Трабзонспор
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+