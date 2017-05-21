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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 мая 2017
Трабзонспор
21.05.2017, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Ф. Кастильо
89'
Желтая карточка
О. Шахан
88'
82'
Желтая карточка
М. Моссоро
82'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
М. Моссоро
Замена
У. Родальега
️️️️
М. Беро
72'
63'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Ж. Кайсара
43'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
Желтая карточка
О. Онази
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Истанбул Башакшехир
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
23
Самуэль Хольмен
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
2-3-2
1
Киврак
12
Меджани
27
Перейра
22
Беро
12
Онази
10
Шахан
14
Н'Дойе
11
Кастильо
3-2-1-1
1
Бабакан
14
Иртегюн
80
Кайсара
24
Епуряну
8
Моссоро
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
11
Кастильо
10
Эрдоган
10
Эрдоган
11
Кастильо
22
Беро
23
Родальега
23
Родальега
22
Беро
80
Кайсара
21
Текдемир
21
Текдемир
80
Кайсара
8
Моссоро
10
Кахведжи
10
Кахведжи
8
Моссоро
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
23
Самуэль Хольмен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
23
Самуэль Хольмен
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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