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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 18 февраля 2018
Трабзонспор
18.02.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
36'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
О. Йокушлу
82'
76'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Э. Вишча
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
3-4-1-1
1
Киврак
27
Перейра
15
Губочан
4
Дюрица
33
Омюр
12
Онази
5
Йокушлу
7
Соса
97
Языджи
17
Йылмаз
3-4-1-1
1
Бабакан
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
8
Моссоро
88
Инлер
25
Белезоглу
66
Туран
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
57
Филип Новак
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
57
Филип Новак
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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