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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 15 марта 2020
Трабзонспор
15.03.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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