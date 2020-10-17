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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 17 октября 2020
Трабзонспор
17.10.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
32'
И. Кахведжи
53'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
75'
Замена
Б. Озкан
️️️️
И. Кахведжи
74'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Ба
61'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Рафаэл
53'
ГОЛ! 0:2!
Э. Вишча
Пас отдал
Д. Тюрук
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Кахведжи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
21
Джанини
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Жулиано
АП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-2-2-3
1
Чакир
32
Ие
23
Марлон
27
Перейра
22
Черекчи
14
Уго
33
Омюр
8
Бэйкер
23
Афобе
34
Диабате
0
3-2-3-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
24
Епуряну
37
Шкртел
2
Рафаэл
5
Болинголи
9
Тюрук
5
Топал
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
2
Рафаэл
21
Текдемир
21
Текдемир
2
Рафаэл
17
Кахведжи
19
Озкан
19
Озкан
17
Кахведжи
19
Ба
27
Кривелли
27
Кривелли
19
Ба
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
21
Джанини
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
28
Равиль Тагир
ЦЗ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
21
Джанини
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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