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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 12 декабря 2010
Истанбул Башакшехир
12.12.2010, воскресенье, 17:00
Турция. Супер-Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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