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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 12 августа 2018
Истанбул Башакшехир
12.08.2018, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
43'
М. Да Кошта
90+1'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Ж. Кайсара
90'
+1
79'
Желтая карточка
О. Онази
Желтая карточка
Ж. Кайсара
75'
Желтая карточка
Г. Инлер
58'
57'
Желтая карточка
Ю. Языджи
ГОЛ! 1:0!
М. Да Кошта
Пас отдал
Э. Вишча
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
4-4-1-1
34
Гюнок
3
Да Кошта
80
Кайсара
24
Епуряну
3
Клиши
11
Элиа
88
Инлер
8
Айдогду
18
Йойич
10
Вишча
11
Байич
2-4-1-1
1
Киврак
15
Туре
27
Перейра
33
Омюр
33
Куцка
12
Онази
7
Соса
97
Языджи
23
Родальега
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
1
Волкан Бабакан
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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Истанбул Башакшехир
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