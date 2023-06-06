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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 06 июня 2023
Истанбул Башакшехир
06.06.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
34'
Д. Тюрук
48'
Э. Эльмали (АГ)
79'
Л. Лима
62'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Замена
Б. Челик
️️️️
Л. Билья
86'
ГОЛ! 3:1!
Л. Лима
79'
Замена
Э. Карцев
️️️️
Д. Тюрук
76'
Замена
Ш. Ву
️️️️
А. Туба
66'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Ж. Фигейредо
66'
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Вишча
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Эльмали
48'
46'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Д. Хасполат
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрук
Пас отдал
А. Янузай
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Трабзонспор
96
Хакан Айдын
ВР
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
4-3-1-2
16
Зенгезер
2
Озбайраклы
3
Дуарте
6
Лима
5
Туба
9
Тюрук
19
Озкан
6
Билья
24
Янузай
25
Фигейредо
19
Кени
3-4-2-1
54
Тепе
88
Заман
4
Тюркмен
4
Альтикардес
61
Асан
77
Бослук
34
Хасполат
17
Эльмали
10
Вишча
10
Барди
17
Бозок
5
Туба
2
Ву
2
Ву
5
Туба
9
Тюрук
36
Карцев
36
Карцев
9
Тюрук
25
Фигейредо
7
Гюрлер
7
Гюрлер
25
Фигейредо
6
Билья
91
Челик
91
Челик
6
Билья
34
Хасполат
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
34
Хасполат
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
96
Хакан Айдын
ВР
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
96
Хакан Айдын
ВР
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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