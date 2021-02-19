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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор: обзор матча 19 февраля 2021
Истанбул Башакшехир
19.02.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Трабзонспор
79'
Ю. Сари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
Вторая желтая
Рафаэл
90'
+5
Желтая карточка
Рафаэл
90'
90'
Замена
A. Gündüz
️️️️
Т. Бакасетас
88'
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
87'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
79'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Сари
Пас отдал
К. Ахмет Черекчи
78'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Ю. Малли
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
А. Окечукву
67'
Желтая карточка
Э. Кривелли
64'
48'
Желтая карточка
Ф. Джан Дженк
Замена
Д. Ба
️️️️
J. Fernandes
46'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Тюрук
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Junior Fernandes
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
98
Каган Морадаоглу
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Трабзонспор
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-5-1
34
Гюнок
33
Али Калдырым
24
Епуряну
3
Дуарте
2
Рафаэл
19
Озкан
14
Окечукву
9
Тюрук
5
Топал
10
27
Кривелли
4-3-2-1
98
Морадаоглу
14
Уго
22
Черекчи
32
Ие
99
Дженк
8
Флавио
3
Эздемир
81
Экубан
9
Бакасетас
10
Малли
21
Джанини
14
Окечукву
55
Ндайшими
55
Ндайшими
14
Окечукву
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
10
19
Ба
19
Ба
10
9
Бакасетас
39
39
9
Бакасетас
10
Малли
7
Сари
7
Сари
10
Малли
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
Остались в запасе
14
Hakan Yeşil
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Трабзонспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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