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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 14 января 2023
Трабзонспор
14.01.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
21'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
90'
+6
Вторая желтая
С. Окака-Чука
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
88'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
88'
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Текдемир
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
М. Бартра
86'
85'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
83'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Л. Лима
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Бакасетас
81'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Б. Перес
81'
Желтая карточка
Б. Перес
77'
Желтая карточка
У. Чакир
72'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
А. Омюр
66'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Джанини
66'
64'
Желтая карточка
С. Гюрлер
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакасетас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
4
Денсвил
33
Перес
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
9
Гомес
21
Джанини
3-2-3-1
1
Бабакан
5
Туба
6
Лима
21
Текдемир
42
Саинер
55
Ндайшими
7
Гюрлер
19
Озкан
9
Тюрук
77
Окака-Чука
5
Бартра
4
Тюркмен
4
Тюркмен
5
Бартра
33
Перес
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
33
Перес
33
Омюр
34
Хасполат
34
Хасполат
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Барди
10
Барди
9
Бакасетас
21
Джанини
37
Унювар
37
Унювар
21
Джанини
21
Текдемир
9
Алексич
9
Алексич
21
Текдемир
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
6
Лима
19
Кени
19
Кени
6
Лима
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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