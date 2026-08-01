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«Краснодар» – «Факел»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 11:24
Краснодар - Факел
02 авг. 2026, воскресенье 18:15 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Краснодара» с форой (-1.5)
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Матч 2-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Факелом» пройдет 2 августа 2026 года в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Хозяева уверенно стартовали в новом сезоне, разгромив «Рубин» на выезде (3:1), и имеют впечатляющую домашнюю статистику – не проигрывают в 13 из 14 последних матчей на своем поле, тогда как гости в первом туре уступили «Динамо Махачкала» (1:2), хотя и демонстрируют стабильную результативность в последних матчах. Встреча одной из самых атакующих команд лиги с крепким середняком обещает стать проверкой для обороны гостей, которая пропускает в четырех последних матчах. Сможет ли «Факел» прервать безголевую серию в очных встречах с «Краснодаром» (хозяева не пропускают в четырех последних матчах против этого соперника) и навязать борьбу фавориту, или краснодарцы продолжат доминировать над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Краснодар» подходит к этому матчу в отличной форме и с высокими турнирными задачами. Команда забивает в 17 последних матчах Премьер-лиги подряд – это феноменальный показатель, демонстрирующий стабильность атакующей линии. В последних пяти играх краснодарцы забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили 6 (1.20). При этом «Краснодар» забивает в шести последних матчах, что подтверждает его атакующую мощь. Домашняя статистика выглядит внушительно: команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей на своем поле, что делает «Ozon Арену» настоящей крепостью. В очных встречах с «Факелом» хозяева имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают в шести последних матчах против этого соперника, а в четырех последних встречах и вовсе не пропускают. Особенно впечатляет победа со счетом 5:0 в марте 2025 года, которая демонстрирует тотальное доминирование «Краснодара» над воронежцами.

«Факел» подходит к игре после домашнего поражения от «Динамо Махачкала» в стартовом туре, что несколько подорвало уверенность команды. Однако в последних пяти матчах воронежцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 6 (1.20), что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Факел» забивает в пяти последних матчах, а пропускает в четырех последних – это указывает на определенную уязвимость в обороне, но и на способность атаковать. В очных встречах с «Краснодаром» у гостей сложилась крайне неудачная статистика: они не могут забить в четырех последних матчах против этого соперника, что создает серьезный психологический барьер. Тем не менее воронежцы демонстрируют хорошую результативность в последних играх, что дает надежду на то, что безголевая серия может прерваться.

Итоговый вывод: «Краснодар» является безоговорочным фаворитом по всем показателям – атакующая мощь, домашняя форма и историческое доминирование над «Факелом» говорят в пользу хозяев. Гости способны дать бой, учитывая их стабильную результативность, но оборона «Факела» вряд ли выдержит давление атакующей линии краснодарцев. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счетом и разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Краснодар» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую атакующую игру, тогда как «Факел» при стабильной результативности испытывает проблемы в обороне. В очных встречах наблюдается тотальное доминирование хозяев – они не проигрывают в шести последних матчах против «Факела» и не пропускают в четырех последних противостояниях. Это создает серьезное психологическое преимущество для краснодарцев, которые на своем поле выглядят особенно уверенно. Встречи этих команд традиционно завершаются победами «Краснодара», и текущая форма лишь укрепляет эту тенденцию.

Личные встречи
Побед - 3 (38%)
Ничьих - 4 (50%)
Побед - 1 (13%)
16
Забитых мячей
9
2
В среднем за матч
1.13
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
3 : 2
02.08.2026
Факел
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
3 : 3
05.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
3 : 2
02.08.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
5 : 0
30.03.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Факел
0 : 0
04.08.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
2 : 0
19.04.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 0
25.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
3 : 3
05.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Краснодар
2 : 2
17.07.2022
Факел
Россия. Кубок, 1/16 финала
Факел
2 : 1
17.07.2011
Краснодар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
(К) ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
18
Кристиан
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
10
Ильнур Альшин
(К) ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
93
Мераби Уридия
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
5
Жубал
40
Вахания
53
Черников
8
Аугусто
18
Кристиан
88
Кривцов
11
Батчи
10
Воробьев
4-1-1-3-1
1
Фролкин
55
Тодорович
20
Юрганов
44
Журавлев
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
10
Альшин
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
40
Вахания
17
Пальцев
17
Пальцев
40
Вахания
5
Жубал
4
Коста
4
Коста
5
Жубал
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
18
Кристиан
47
Уткин
47
Уткин
18
Кристиан
53
Черников
21
Оздоев
21
Оздоев
53
Черников
99
Гиоргобиани
11
Сутормин
11
Сутормин
99
Гиоргобиани
44
Журавлев
17
Ковалев
17
Ковалев
44
Журавлев
97
Магомедов
8
Багамаев
8
Багамаев
97
Магомедов
9
Гнапи
7
Турищев
7
Турищев
9
Гнапи
23
Якимов
19
Пуси
19
Пуси
23
Якимов
Остались в запасе
Краснодар
Факел
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
Точно не сыграют
Джон Кордоба
ЦФ
Факел
Точно не сыграют
Станислав Магкеев
ЦЗ

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную атакующую статистику «Краснодара», его домашнюю мощь и историческое доминирование над «Факелом», а также то, что хозяева не пропускают в четырех последних очных встречах, мы прогнозируем уверенную победу краснодарцев с сухим счетом и разницей не менее двух мячей. «Краснодар» находится в оптимальной форме, имеет 17-матчевую серию с голами в чемпионате и традиционно легко справляется с этим соперником, что делает исход практически предопределенным. Рекомендуем ставку на победу «Краснодара» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Факелом» состоится 2 августа 2026 года в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 18:15 по московскому времени. Матч будет транслировать канал Матч Премьер.

«Краснодар» – «Факел»: смотреть онлайн

1.97
Победа «Краснодара» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар
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