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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Факел
Краснодар - Факел: обзор матча 17 июля 2022
Краснодар
17.07.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Факел
24'
А. Ионов
40'
Э. Сперцян
10'
А. Дашаев
49'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Факел
Желтая карточка
А. Ионов
89'
Замена
И. Манелов
️️️️
О. Олусегун
82'
81'
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
81'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Х. Аппаев
80'
Желтая карточка
С. Божин
72'
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Квеквескири
67'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Максимов
Замена
М. Сулейманов
️️️️
О. Исаенко
55'
49'
ГОЛ! 2:2!
Р. Акбашев
Пас отдал
И. Альшин
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Кривцов
46'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
С. Петров
46'
Пенальти не реализован!
Д. Кордоба
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
В. Черов
ГОЛ! 2:1!
Э. Сперцян
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
Пас отдал
Д. Кордоба
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Дашаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Никита Кривцов
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
28
Руслан Магаль
ЛЗ
2
Василий Черов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
47
Сергей Божин
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
44
Исаенко
28
Сорокин
4
Литвинов
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Ионов
6
Олусегун
9
Кордоба
4-1-1-2-2
93
Городовой
47
Божин
2
Черов
4
Дашаев
28
Магаль
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Альшин
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
98
Петров
32
Пивоваров
32
Пивоваров
98
Петров
88
Кривцов
97
Ахметов
97
Ахметов
88
Кривцов
6
Олусегун
2
Манелов
2
Манелов
6
Олусегун
44
Исаенко
93
Сулейманов
93
Сулейманов
44
Исаенко
33
Квеквескири
8
Мендель
8
Мендель
33
Квеквескири
14
Аппаев
71
Мастерной
71
Мастерной
14
Аппаев
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
21
Максимов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
21
Максимов
Остались в запасе
Краснодар
Факел
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Краснодар - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ozon Арена
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