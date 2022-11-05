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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Краснодар
Факел - Краснодар: обзор матча 05 ноября 2022
Факел
05.11.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Краснодар
11'
Р. Акбашев
72'
И. Квеквескири
84'
И. Квеквескири
29'
Д. Кордоба
43'
М. Баньяц (П)
62'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Краснодар
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Квеквескири
90'
ГОЛ! 3:3!
И. Квеквескири
Пас отдал
Д. Черняков
84'
83'
Замена
С. Петров
️️️️
И. Ахметов
ГОЛ! 2:3!
И. Квеквескири
72'
67'
Пенальти не реализован!
К. Рамирес
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Ионов
48'
Желтая карточка
Д. Кордоба
48'
Желтая карточка
М. Баньяц
Замена
Д. Черняков
️️️️
О. Дмитриев
47'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Максимов
47'
Замена
В. Черов
️️️️
И. Альшин
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Баньяц
Желтая карточка
И. Квеквескири
39'
Желтая карточка
О. Дмитриев
33'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Е. Сорокин
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
Пас отдал
Х. Аппаев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Свинов
85
Морозов
91
Суслов
47
Божин
28
Магаль
33
Квеквескири
99
Акбашев
34
Дмитриев
10
Альшин
14
Аппаев
21
Максимов
4-1-2-2-1
39
Сафонов
82
Волков
31
Кайо
28
Сорокин
2
Рамирес
6
Ленини
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Ионов
88
Кривцов
9
Кордоба
33
Квеквескири
8
Мендель
8
Мендель
33
Квеквескири
10
Альшин
2
Черов
2
Черов
10
Альшин
34
Дмитриев
78
Черняков
78
Черняков
34
Дмитриев
21
Максимов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
21
Максимов
97
Ахметов
98
Петров
98
Петров
97
Ахметов
Остались в запасе
Факел
Краснодар
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Факел - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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