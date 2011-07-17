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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Краснодар
Факел - Краснодар: обзор матча 17 июля 2011
Факел
17.07.2011, воскресенье, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Краснодар
13'
А. Михалев
24'
А. Аброскин
55'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Факел - Краснодар
Замена
А. Козлов
️️️️
О. Герасименко
Желтая карточка
А. Колесников
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Замена
И. Логуа
️️️️
Д. Шестаков
Замена
С. Егоров
️️️️
С. Гаврилов
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Кульчий
ГОЛ! 2:1!
А. Ерохин
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Татарчук
+1
Желтая карточка
О. Враньеш
Желтая карточка
А. Мартынович
Желтая карточка
Д. Шестаков
ГОЛ! 2:0!
А. Аброскин
ГОЛ! 1:0!
А. Михалев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
30
Олег Герасименко
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Факел
7
Ираклий Логуа
ПЗ
58
Сергей Егоров
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Краснодар
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-3-1-2
31
Дьяченко
19
Михалев
2
Колесников
5
Зиновьев
99
Гаврилов
27
Бураков
44
Клопков
20
Хабаров
21
Шестаков
11
Аброскин
30
Герасименко
4-5-1
1
Городов
14
Мартынович
25
Амисулашвили
22
Враньеш
33
Анджелкович
50
Татарчук
26
Абреу
18
Дринчич
24
Кульчий
22
Жоаозиньо
2
Гогниев
21
Шестаков
7
Логуа
7
Логуа
21
Шестаков
99
Гаврилов
58
Егоров
58
Егоров
99
Гаврилов
30
Герасименко
32
Козлов
32
Козлов
30
Герасименко
50
Татарчук
90
Михеев
90
Михеев
50
Татарчук
24
Кульчий
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Кульчий
Остались в запасе
Факел
Краснодар
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Факел - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Кулагин
Анатолий Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
Александр Сафонов (Москва)
Стадион:
Центральный
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