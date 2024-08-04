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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Краснодар
Факел - Краснодар: обзор матча 04 августа 2024
Факел
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Краснодар
89'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Э. Сперцян
68'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Кастаньо
68'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Мастерной
63'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Браими
63'
58'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
Д. Козлов
58'
Замена
К. Ленини
️️️️
А. Черников
41'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Желтая карточка
М. Браими
26'
Желтая карточка
В. Мастерной
26'
24'
Желтая карточка
К. Кастаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
13
Калинин
33
Квеквескири
23
Якимов
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
98
Ильин
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
15
Кастаньо
53
Черников
18
Козлов
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
71
Мастерной
16
Мертенс
16
Мертенс
71
Мастерной
11
Браими
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Браими
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
18
Козлов
11
Батчи
11
Батчи
18
Козлов
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
8
Сперцян
6
Олусегун
6
Олусегун
8
Сперцян
Остались в запасе
Факел
Краснодар
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Факел - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
236
617
Сейвы
2
2
Точность передач %
57
82
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев
АVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Журавель, Будлянский)
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