Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Факел
Краснодар - Факел: обзор матча 30 марта 2025
Краснодар
30.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Факел
53'
Н. Кривцов
66'
Э. Сперцян
69'
О. Олусегун
74'
О. Олусегун
80'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Факел
ГОЛ! 5:0!
Д. Козлов
Пас отдал
Ф. Смолов
80'
Замена
С. Петров
️️️️
Л. Оласа
78'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Н. Кривцов
78'
ГОЛ! 4:0!
О. Олусегун
74'
70'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Ломовицкий
ГОЛ! 3:0!
О. Олусегун
Пас отдал
Э. Сперцян
69'
Замена
О. Олусегун
️️️️
В. Са
67'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Давид Кобнан
67'
ГОЛ! 2:0!
Э. Сперцян
66'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
К. Ленини
63'
62'
Замена
А. Ковалев
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
К. Ленини
59'
59'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
В. Якимов
59'
Замена
А. Ивлев
️️️️
М. Браими
59'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
Н. Кривцов
53'
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
48'
Желтая карточка
Л. Оласа
45'
+2
22'
Желтая карточка
М. Браими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
(К)
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эдуард Сперцян
АП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
3-2-3-2
88
Гудиев
47
Божин
72
Сенхаджи
88
Дзиов
23
Якимов
33
Квеквескири
10
Альшин
16
Мертенс
11
Браими
98
Ильин
11
Ломовицкий
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
6
Ленини
8
Сперцян
8
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
99
Кобнан
90
Смолов
90
Смолов
99
Кобнан
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
11
Ломовицкий
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Ломовицкий
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
16
Мертенс
79
Каштанов
79
Каштанов
16
Мертенс
Остались в запасе
Краснодар
Факел
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Краснодар - Факел
3
1
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
9
Офсайды
0
2
Количество передач
433
195
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Новости команд
Все
Краснодар
Факел
Кириченко прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Ростова»
Вчера, 20:31
4
«Ростов» – о спорном моменте в штрафной «Краснодара»: «Алло, Сочи, а тут смотреть не будем???»
Вчера, 19:25
5
Мусаев рассказал, чего не хватает «Краснодару»
Вчера, 19:07
5
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
Вчера, 18:11
8
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
Вчера, 17:50
17
Кириченко прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Ростова»
Вчера, 20:31
4
«Ростов» – о спорном моменте в штрафной «Краснодара»: «Алло, Сочи, а тут смотреть не будем???»
Вчера, 19:25
5
Мусаев рассказал, чего не хватает «Краснодару»
Вчера, 19:07
5
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
Вчера, 18:11
8
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
Вчера, 17:50
17
Барко пропустит ближайший матч «Спартака»
Вчера, 14:35
16
«Факел» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 30 ноября 2026
Вчера, 10:22
РПЛ: шансы «Факела» и «Спартака» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 09:35
Радимов назвал условие для спасения «Факела» от вылета из РПЛ
28 ноября
2
«Факел» собирается арендовать нападающего «Спартака»
27 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+