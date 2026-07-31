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«Акрон» – «Рубин»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

31 июля 2026 9:10
Акрон - Рубин
01 авг. 2026, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
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2.47
Победа «Рубина»
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Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и казанским «Рубином» пройдет 1 августа 2026 года в Самаре на стадионе «Самара Арена». Хозяева стартовали с разгромного поражения от «Зенита» (0:5) и находятся в глубоком кризисе – четыре поражения подряд, восемь матчей без сухой игры и катастрофическая разница забитых и пропущенных (3:11 за пять последних встреч). Гости также начали сезон неудачно, уступив «Краснодару» (1:3), но их атака стабильна (забивают в четырех последних турах), а очная статистика говорит о полном доминировании – «Рубин» не проигрывает «Акрону» в десяти последних матчах и забивает в восьми из них. Сможет ли «Акрон» прервать свою неудачную серию и впервые обыграть «Рубин» в новейшей истории, или гости продолжат свое доминирование и добьются победы, несмотря на свои проблемы в обороне? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Акрон» подходит к игре с удручающими показателями: команда проиграла четыре последних матча, пропускает в восьми последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает всего 0.60 гола, пропуская 2.20. В прошлом туре тольяттинцы разгромно уступили «Зениту» (0:5), что подорвало уверенность перед домашней игрой. В очных встречах с «Рубином» «Акрон» не побеждает в десяти последних матчах, а в последних четырех встречах пропускает от гостей как минимум один гол. Лучший бомбардир – Артем Калайджян, забивший один мяч в двух матчах, но его результативность не спасает команду. Домашняя поддержка в Самаре может помочь, но при такой слабой атаке и неуверенной обороне вряд ли станет решающим фактором. «Акрон» не может найти свою игру и выглядит обреченным против соперника, который умеет играть против него.

«Рубин» также не впечатляет в последних матчах – команда не может выиграть в трех последних турах, пропускает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр пропускает 1.80 гола, забивая 1.20. Однако очная статистика дает гостям серьезное преимущество: они не проигрывают «Акрону» в десяти последних матчах и забивают в восьми из них. В прошлом туре «Рубин» уступил «Краснодару» (1:3), но сумел забить, что подтверждает их атакующий потенциал. Лучший бомбардир – Амир Гулиев, забивший один мяч в двух матчах, но в целом атака распределена между несколькими игроками. «Рубин» умеет играть против «Акрона» и наверняка реализует свои моменты, несмотря на свои проблемы в защите. Учитывая, что «Акрон» не может забить «Рубину» в последних встречах, гости могут рассчитывать на победу.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Рубин» имеет преимущество в очных встречах и стабильно забивает «Акрону», тогда как хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру. Победа гостей с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Рубин» уверенно доминирует, не проигрывая «Акрону» в десяти последних матчах и забивая в восьми из них. При этом в последних четырех встречах в РПЛ «Акрон» не может победить и регулярно пропускает. Текущая форма «Акрона» (четыре поражения, 0.60 гола за игру) и преимущество «Рубина» в истории личных встреч указывают на то, что гости должны использовать свое преимущество. «Рубин» забивает регулярно, а хозяева редко оставляют свои ворота сухими.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 3 (33%)
Побед - 6 (67%)
7
Забитых мячей
18
0.78
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. Первая лига, 31 тур
Рубин
3 : 2
13.05.2023
Акрон
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 2
20.09.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Акрон
1 : 2
01.08.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
1 : 1
18.04.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 2
20.09.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
22.11.2024
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
23.10.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Акрон
1 : 2
19.08.2024
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
4 : 0
30.07.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 31 тур
Рубин
3 : 2
13.05.2023
Акрон
Россия. Первая лига, 15 тур
Акрон
0 : 0
23.10.2022
Рубин
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
(К) ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Назми Грипши
АП
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
98
Roman Volochay
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
67
N. Platon
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Кевин Аревало
ЛВ
51
Ruslan Metkalov
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
43
Жак Сиве
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-2-1-1-2
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
26
Эсковаль
2
Роча
5
Джурасович
15
Лончар
22
Марадишвили
69
Дмитриев
9
7
Беншимоль
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
71
Самошников
23
Безруков
11
Грипши
10
Даку
2
Роча
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
2
Роча
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
69
Дмитриев
14
Железнов
14
Железнов
69
Дмитриев
71
Самошников
18
Игнатьев
18
Игнатьев
71
Самошников
4
Нижегородов
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
12
Арройо
70
Кабутов
70
Кабутов
12
Арройо
8
Йочич
8
Йочич
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
23
Безруков
Остались в запасе
Акрон
Рубин
32
Игнат Тереховский
ВР
98
Roman Volochay
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
67
N. Platon
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
51
Ruslan Metkalov
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
43
Жак Сиве
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
98
Roman Volochay
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
67
N. Platon
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
51
Ruslan Metkalov
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
43
Жак Сиве
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Франк Артига
Акрон
Точно не сыграют
Дмитрий Пестряков
АП
Рубин
Точно не сыграют
Урош Дрезгич
ЦЗ
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Угочукву Иву
ОП
Илья Рожков
ПЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Рубин» одержит победу над «Акроном», используя свое преимущество в очных встречах и стабильную атаку, тогда как хозяева находятся в кризисе и не могут забить в последних матчах. Ставка на победу гостей за 2.47 выглядит оправданной – «Рубин» должен реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между «Акроном» и «Рубином» состоится 1 августа 2026 года в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Акрон» – «Рубин»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

2.47
Победа «Рубина»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон
Другие прогнозы
02.08.2026
11:00
1.84
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
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13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
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